لا تسد رمقاً.. وفد طبي و10 شاحنات مساعدات تصل غزة

فقد كشف مدير الإعلام في معبر رفح من الجانب الفلسطيني وائل أبو حسن أن 10 شاحنات مساعدات جديدة دخلت إلى القطاع صباح اليوم الجمعة من خلال المعبر.وبذلك بلغ إجمالي عدد الشاحنات التي تمكنت من الدخول منذ بداية الحرب 84 شاحنة، وأضاف أبو حسن أن وفدا طبيا من 10 أطباء أجانب دخل أيضا إلى القطاع.

والمساعدات الإنسانية تشمل احتياجات القطاع، وبشكل يتوافق مع ظروف وصولها، وتشمل مستلزمات طبية وأدوية، وأجهزة أوكسجين، ومضادات حيوية، إضافة لحليب الأطفال، والحقن، وأجهزة الوريد، والخيوط الجراحية، وأدوية لعلاج الحروق وغيرها.ودخلت غزة بضع عشرات من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والطبية منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول، عبر معبر رفح مع مصر. ولا تزال هناك حاجة إلى ما لا يقل عن مئة شاحنة يوميا.

في حين دعت الأمم المتحدة إلى إدخال الوقود بشكل عاجل لتشغيل المولّدات الكهربائية في المستشفيات التي يتدفق إليها آلاف الجرحى، ولضخ المياه وتنقيتها، وتشغيل شاحناتها، لكنّ إسرائيل ترفض قائلة إنّ ذلك سيفيد حماس. headtopics.com

ومنذ تفجر الصراع في السابع من أكتوبر بين إسرائيل وحركة حماس، أدى القصف على جانب غزة من المعبر إلى تضرر طرق ومبان عدة، توجب إصلاحها قبل مرور أول قافلة من المساعدات.فيما فرضت إسرائيل حصاراً مشدداً على القطاع المكتظ بالسكان، والذي يضم أكثر من مليوني نسمة، مانعة دخول الوقود، وقاطعة حتى مياه الشرب والكهرباء، ودخول السلع.

ولوحت الحكومة الإسرائيلية والجيش أيضا بإطباق الحصار أكثر بعد وعدم رفعه ما لم تفرج الحركة عن 224 أسيرا أخذتهم قبل أكثر من أسبوعين وأدخلتهم غزة.يذكر أن حماس قد شنت في 7 أكتوبر هجوما مباغتا على مستوطنات غلاف غزة، وترد إسرائيل منذ تلك اللحظة بحملة قصف جوي غير مسبوقة استهدفت السكان المدنيين في غزة، وأوقعت مجازر. headtopics.com

وقطعت إسرائيل المياه والوقود والكهرباء وكافة أنواع المساعدات عن غزة من يوم 7 أكتوبر حتى السبت الماضي عندما دخلت أول قافلة إغاثة إلى غزة.21 يوماً من الحصار الإسرائيلي المطبق على قطاع غزة، سيودي بحياة العديد من الأشخاص.هذا ما أكدته الأمم المتحدة اليوم الجمعة، قائلة إن"العديد من الأشخاص ...أدى تفشي بق الفراش مؤخراً في أوروبا إلى إعادة إشعال الجدل القديم بشأن عدد المرات التي يجب علينا تغيير الفراش فيها، لأسباب تتعلق بالنظافة، والنوم ...

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