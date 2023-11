لافروف يلتقى رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية وممثل جامعة الدول العربية لدى موسكو

من جانبهم، أعرب الدبلوماسيون العرب عن امتنانهم لجهود روسيا الرامية إلى تهدئة الوضع بسرعة في منطقة النزاع وتقديم المساعدة الإنسانية لسكان قطاع غزة. وتم التأكيد على عدم قبول تسييس العمل بشأن هذه القضية في مجلس الأمن الدولي والموقف الصدامي الذي اتخذه عدد من الدول الغربية بشأن هذه القضية. واتحد السفراء في دعم الخط المبدئي القائل بأنه لا يوجد بديل لحل"الدولتين" للصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال المفاوضات، مؤكدين على الحاجة إلى تشكيل آلية وساطة جماعية مع الدور القيادي لدول الشرق الأوسط.

أعلن الجيش الإسرائيلي وصول زوارق حربية إسرائيلية إلى منطقة البحر الأحمر، وذلك في أعقاب إطلاق"الحوثيين" مسيرات وصواريخ من اليمن باتجاه إسرائيل.دخلت الحرب يومها الـ26 منذ بدء عملية"طوفان الأقصى"، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه للبشر والحجر في قطاع غزة، وسط انقطاع جديد للإنترنيت والاتصالات.دعا وزير الإنتاج الحربي المصري محمد صلاح الدين مصطفى رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون، للمشاركة في أكبر حدث عسكري تنظمه مصر على أراضيها.

أفادت صحيفة"تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، أن مصر نشرت عشرات الدبابات والعربات المدرعة بالقرب من معبر رفح على الحدود مع قطاع غزة.أثار الزي التنكّري الذي ارتداه نجل رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو خلال"الهالوين" الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا هذه الخطوة لا إنسانية.اعترفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في حديث مع المخادعين الروسيين فوفان وليكسوس، بأن القوات الأوكرانية لم تحقق أي نتائج بهجومها المضاد، فيما تدّعي على العلن عكس ذلك.

أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، وجود اختلاف كبير بين الوضع في أوكرانيا بعد نحو عامين من الصراع مقارنة بالوضع في قطاع غزة في ثالث أسابيع الحرب فقط.أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية ليئور حياة عن أسف بلاده الشديد لقرار السلطات الأردنية استدعاء سفيرها في تل أبيب من أجل التشاور إذ أعلنت عمان ذلك قبل ساعات من الآن.

أكد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن معركة التهجير القسري للفلسطينيين ستكون طويلة وتحتاج لتضامن عربي لإحباط المخططات الشريرة التي تحاك ضد الفلسطينيين والدول العربية.

عقد سفراء الدول العربية المعتمدون لدى أيرلندا اجتماعاً مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي ميهول مارتن، بحضور كبار المسؤولين بوزارة الخارجية الأيرلندية.

تستعد جامعة الدول العربية لعقد قمة عربية طارئة في الرياض 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، وتستهدف القمة في المقام الأول «بحث الوضع في قطاع غزة».

سلّمت جامعة الدول العربية ردّها المكتوب إلى قلم محكمة العدل الدولية في لاهاي، وذلك في القضية التي تنظرها المحكمة بشأن الاحتلال إسرائيلي للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.

سلّمت جامعة الدول العربية ردّها المكتوب إلى قلم محكمة العدل الدولية في لاهاي، وذلك في القضية التي تنظرها المحكمة بشأن الاحتلال إسرائيلي للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.

تساءل برنامج "الاتجاه المعاكس" (2023/1/17) عن أسباب تدهور العملات المحلية في البلدان العربية، إذ رأى البعض أن أغلب الدول العربية تحكمها أنظمة استبدادية متفردة في الحكم.

