لاستفزاز الأهالي.. مستعمرون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

وفي السياق ذاته، شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى، وأوقفت الطلبة عند أبواب المسجد وفتشتهم، وأعاقت وصولهم إلى المدارس داخل المسجد.

وفي السياق ذاته، شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى، وأوقفت الطلبة عند أبواب المسجد وفتشتهم، وأعاقت وصولهم إلى المدارس داخل المسجد.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: alyaum »

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية من الشرطةتجولوا في باحات المسجد وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.. - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

مستوطنون يواصلون الاستفزازات ويقتحمون باحات الأقصىمستوطنون يواصلون الاستفزازات ويقتحمون باحات الأقصى اقرأ أكثر ⮕

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من الاحتلالصحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕

متظاهرون يقتحمون مطاراً بداغستان بعد هبوط طائرة قادمة من إسرائيلمتظاهرون يقتحمون مطاراً بداغستان بعد هبوط طائرة قادمة من إسرائيل اقرأ أكثر ⮕

الشرطة تمنع جماهير إنتر من توزيع الصافرات لاستقبال 'الخائن' لوكاكومنعت الشرطة الإيطالية جماهير نادي إنتر من توزيع عشرات آلاف الصافرات لاستفزاز لاعبهم السابق 'الخائن' البلجيكي روميلو لوكاكو، لدى مواجهته مع فريقه روما الأحد في دوري كرة القدم 'سيري أ'. اقرأ أكثر ⮕

مستوطنون يقتحمون مساكن الطلاب الفلسطينيين وسط هتافات 'الموت للعرب' (شاهد)صحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕