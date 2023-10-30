لإجراء عملية الفصل.. استعدادات لنقل التوأم السيامي النيجيري 'حسانة وحسية'

بدأت منذ قليل، استعدادات نقل التوأم السيامي النيجيري"حسانة وحسية" إلى الرياض، لإجراء عملية الفصل.وصباح اليوم، وصل إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، التوأم السيامي النيجيري"حسانة وحسينة" برفقة والديهما.

ورفع الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على ما يوليانه من دعم واهتمام لبرنامج فصل التوائم السيامية، وللعمل الإنساني بشكل عام، منوهًا بما تتمتع به المملكة من خبرات وإمكانات طبية متفوقة جعلتها في مقدمة دول العالم في مجال فصل التوائم السيامية.

ورفع الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على ما يوليانه من دعم واهتمام لبرنامج فصل التوائم السيامية، وللعمل الإنساني بشكل عام، منوهًا بما تتمتع به المملكة من خبرات وإمكانات طبية متفوقة جعلتها في مقدمة دول العالم في مجال فصل التوائم السيامية. headtopics.com

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