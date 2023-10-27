لأول مرة.. الناتج المحلي للمملكة يتجاوز تريليون دولار

توضيح مهم من مطار الملك عبد العزيز بشأن الخدمات المقدمة من مراكز "عناية"5 توابل "لا غنى عنها" للتحكم في الشهية وتنظيم مستوى السكر في الدمتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة مستوى تريليون دولار (3.75 تريليون ريال) لأول مرة في تاريخه، ليقترب من تحقيق أهداف رؤية 2030 في مجالات متعددة.وأوضح تقرير «بي دبليو سي»، في تقريرها عن النشرة الاقتصادية للمملكة، أن مشاركة النساء في القوى العاملة في عام 2020 تجاوزت المعدل المستهدف لعام 2030 البالغ 30%.
وزادت إيرادات المصادر غير النفطية من 163 مليار دولار (611.25 مليار ريال) إلى 411 مليار دولار (1.54 تريليون ريال) في عام 2022.ومن المستهدف أن تصل الصادرات غير النفطية إلى تريليون دولار (3.75 تريليون ريال) بحلول 2030.
وارتفعت نسبة امتلاك المنازل من 47% إلى 67% في عام 2022، لتقترب من تحقيق النسبة المستهدفة في 2030 وهي 70%.وتوقع التقرير أن يبدأ تسكين الدفعة الأولى من السكان في مشروع «ذا لاين» بمنطقة نيوم بحلول عام 2030، ولكن النمو الحقيقي سيحدث في السنوات اللاحقة.تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة مستوى تريليون دولار (3.75 تريليون ريال) لأول مرة في تاريخه، ليقترب من تحقيق أهداف رؤية 2030 في مجالات متعددة. headtopics.com
وزادت إيرادات المصادر غير النفطية من 163 مليار دولار (611.25 مليار ريال) إلى 411 مليار دولار (1.54 تريليون ريال) في عام 2022.ومن المستهدف أن تصل الصادرات غير النفطية إلى تريليون دولار (3.75 تريليون ريال) بحلول 2030.
وارتفعت نسبة امتلاك المنازل من 47% إلى 67% في عام 2022، لتقترب من تحقيق النسبة المستهدفة في 2030 وهي 70%.وتوقع التقرير أن يبدأ تسكين الدفعة الأولى من السكان في مشروع «ذا لاين» بمنطقة نيوم بحلول عام 2030، ولكن النمو الحقيقي سيحدث في السنوات اللاحقة. headtopics.com