لأول مرة منذ التشديد النقدي .. «الفيدرالي» يثبت أسعار الفائدة لاجتماعين متتاليين

وهذه هي المرة الأولى التي يبقي فيها المسؤولون أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعين متتاليين منذ أن بدأوا تشديد السياسة النقدية العام الماضي. وقال الفيدرالي في بيان، إن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على سعر الإقراض القياسي بين 5.25 و5.50 في المائة يمنح صناع السياسة الوقت "لتقييم المعلومات الإضافية وتداعياتها على السياسة النقدية".

وكان القرار متوقعا على نطاق واسع، نظرا إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي المعلن المتمثل في إبطاء التضخم إلى هدفه طويل الأجل البالغ 2 في المائة. وقال الفيدرالي إن أي قرارات مستقبلية بشأن تعزيز السياسة "ستأخذ في الحسبان التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتأخر الذي تؤثر به السياسة النقدية في النشاط الاقتصادي والتضخم، والتطورات الاقتصادية والمالية".

منذ أن بلغ ذروته عند أكثر من 7 في المائة في يونيو من العام الماضي، تباطأ التضخم بأكثر من النصف، مقيسا بالمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - على الرغم من أنه لا يزال عالقا بقوة فوق 3 في المائة. عندما يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، فإنه يرفع تكلفة الاقتراض من البنك، وهو ما من المفترض أن يضعف النشاط الاقتصادي ويضعف سوق العمل.

ولكن على الرغم من تشديد السياسة النقدية، أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن "النشاط الاقتصادي توسع بوتيرة قوية في الربع الثالث"، مضيفا "مكاسب الوظائف لا تزال قوية، ومعدل البطالة ظل منخفضا". ومن المرجح أن تؤدي خطوة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع التوقعات بأنه قد انتهى من رفع أسعار الفائدة وينتقل إلى توقف طويل الأمد.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALEQTISADIAH »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALMOWATENNET: الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةالفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية للمرة الثانية على التوالي، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة دون تغيير، بما يتماشى مع

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: الأسواق «تقتنص الغنائم» بعد شظايا «حرب غزة»شهدت غالبية الأسواق العالمية ارتفاعات خلال تعاملات يوم الأربعاء رغم ترقب قرار «الفيدرالي» أسعار الفائدة

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA: بنوك مركزية خليجية تثبت أسعار الفائدة أسوة بالفيدرالي الأميركيقررت بنوك مركزية خليجية، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير أسوة بتحركات الفيدرالي الأميركي الذي ثبت الفائدة.وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأرب

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕

ALEQTISADIAH: الفيدرالي يثبت سعر الفائدة عند 5.50%أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء مرة أخرى أسعار الفائدة القياسية ثابتة عند 5.50% وسط خلفية نمو الاقتصاد وسوق العمل والتضخم الذي لا يزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي.

مصدر: aleqtisadiah | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA: الفيدرالي الأميركي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثالثة في 2023أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، اليوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير، ليكون القرار الثالث بالتثبيت خلال اجتماعات عام

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA: الأسواق تترقب اجتماع 'الفيدرالي الأميركي' وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدةيتوقع العديد من الاقتصاديين، و'وول ستريت' أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اليوم الأربعاء إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 22 عاماً في مح

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕