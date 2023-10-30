كييف تعلن استهداف منظومة دفاع جوي روسية في القرم

وقال «مركز الاتصالات الاستراتيجي» للجيش، على «تلغرام»، إن «القوات المسلّحة الأوكرانية ضربت بنجاح موقعاً استراتيجياً لمنظومة الدفاع الجوي على الساحل الغربي للقرم»، دون إعطاء المزيد من التوضيحات، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ووفق القناة، فإن محاولات روسية لإسقاط هذه الصواريخ باءت بالفشل، إلا أن الضربة لم تتسبب في وقوع أضرار جسيمة. وبعدها بفترة وجيزة، رصدت ثلاث طائرات دون طيار، تابعة للبحرية الأوكرانية، قبالة سواحل سيفاستوبول، ميناء أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم، وفقاً لما ذكرته القناة نفسها، بينما أكدت تدمير اثنتين منها.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين، إنه يتعيّن على إسرائيل ضمان سلامة الفلسطينيين في الضفة الغربية من عنف المستوطنين المتطرفين، وذلك بعد مقتل ونزوح عدد من الفلسطينيين في المنطقة، في الآونة الأخيرة. headtopics.com

قال «الكرملين»، اليوم الاثنين، إن اقتحام حشد مناهض لإسرائيل مطار محج قلعة في داغستان، أمس الأحد، كان نتيجة «مؤثر خارجي». يُشار إلى أنه في داغستان، ذات الأغلبية المسلمة في القوقاز، اقتحم عشرات الأشخاص مطار محج قلعة. ووفق تقارير إعلامية، ردّد المتظاهرون شعارات، ولوّحوا بالأعلام الفلسطينية.

و أعلنت السلطات الداغستانية في وقت لاحق عن سقوط جرحى في المطار إثر اقتحامه. وقالت وزارة الصحة الداغستانية في بيان عبر تليغرام"نتيجة الحادثة التي وقعت في مطار محج قلعة، هناك جرحى يتلقون مساعدة طبية"، دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل. headtopics.com

وأكدت الوكالة «تحرير» المطار من المحتجين الذين اقتحموه، مشيرة إلى أن المطار سيتوقف مبدئيا عن استقبال الطائرات حتى 6 نوفمبر (تشرين الثاني). وأظهر مقطع فيديو متظاهرين يتحلقون حول طائرة تابعة لشركة «ريد وينغز» الروسية في المطار ورجلاً يسير على جانحها.

وكان وزير الإعلام في جمهورية الشيشان المجاورة أحمد دوداييف قد دعا في وقت سابق اليوم عبر «تليغرام» إلى الهدوء في مواجهة التوتر المتصاعد في منطقة القوقاز الروسية وتجنب «الاستفزازات».

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