كيف تحمي معلوماتك الشخصية وتمنع الوصول إليها عبر محركات البحث؟

نحن نعيش في عصر نشعر فيه دائمًا بالقلق إزاء سلامتنا وخصوصيتنا أثناء البحث على الإنترنت، وبخاصة مع إدخال البيانات الشخصية والمعلومات المالية على الشبكة المعلوماتية.وربما يكون الأمر الأكثر إثارة للقلق هو وصول معلوماتنا الشخصية بطريقة أو بأخرى إلى موقع البحث عن الأشخاص، والذي يمكن الوصول إليه بسهولة بواسطة محرك البحث"جوجل" على الرغم من أننا لم نقدم معلوماتنا إلى هذه الخدمات.
ويمكن لوسطاء البيانات الحصول على هذه البيانات من تجار التجزئة أو المسوقين أو الناشرين أو المصادر الأخرى التي حصلت على موافقتك على مشاركة معلوماتك. لكن غالبًا ما يصعب العثور على هذه الخيارات أو استخدامها وقد لا تكون فعالة في إزالة جميع آثار البيانات من قواعد البيانات الخاصة بها.وهذا يطرح السؤال، هل هناك طريقة لحماية معلوماتك الشخصية أو على الأقل التحكم في مقدار معلوماتك التي يمكن الوصول إليها عبر محركات البحث؟غير أنه لا يوجد تنظيم يتعلق بسماسرة البيانات؛ وحتى مع حذف بياناتك، فإنهم يمكن أن يعيدوا بيعها مرة أخرى.
عنوان البريد الإلكتروني البديل هو عنوان بريد إلكتروني إضافي يمكن استخدامه لتلقي رسائل البريد الإلكتروني في نفس صندوق البريد مثل عنوان البريد الإلكتروني الأساسي. وفي بعض الأحيان، يكون من الأفضل اختيار أسماء مستعارة مختلفة للبريد الإلكتروني حتى لا تقلق بشأن تلقي الكثير من رسائل البريد العشوائي أو سرقة بريدك الإلكتروني. headtopics.com
يمكن لوسطاء البيانات تتبع سلوكك عبر الإنترنت باستخدام ملفات تعريف الارتباط وإشارات الويب ومعرفات الأجهزة والتقنيات الأخرى. ويمكنهم أيضًا شراء البيانات من مواقع الويب أو الأنظمة الأساسية الأخرى التي تستخدمها أو تقوم بالتسجيل فيها.يتضمن ذلك عمليات الشراء التي تقوم بها من المتاجر، والاستبيانات التي تملأها، والفعاليات التي تحضرها، وما إلى ذلك.
تخفيف المخاطر ومنع الاحتيال: يقدم وسطاء البيانات، البيانات لمساعدة الشركات على التحقق من هوية العملاء أو الشركاء وجدارتهم الائتمانية. وقد تساعد أيضًا في اكتشاف ومنع الاحتيال وسرقة الهوية وغسل الأموال وما إلى ذلك.هناك أيضًا عدة طرق يمكنك من خلالها التحكم في بياناتك الخاصة أو الوصول إليها. يقدم بعض وسطاء البيانات خيارات إلغاء الاشتراك إذا كنت لا تريد جمع بياناتك أو مشاركتها. headtopics.com