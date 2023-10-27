كيف تفرق بين نزلات البرد وفيروس كورونا؟.. إليك أهم الاختلافات

توضيح مهم من مطار الملك عبد العزيز بشأن الخدمات المقدمة من مراكز "عناية"5 توابل "لا غنى عنها" للتحكم في الشهية وتنظيم مستوى السكر في الدمتنتشر الإصابة بالأنفلونزا ونزلات البرد خلال أشهر الخريف والشتاء، إلا أنه منذ ظهور فيروس كورونا قبل سنوات، أصبحت أعراضه تتشابه معهما.وكشف الدكتور نيل باتيل، الطبيب العام في بريطانيا لصحيفة"إكسبريس" عن كيفية معرفة الفرق بين كوفيد والأنفلونزا.
وتابع: “عادةً ما يشعر الأشخاص المصابون بالأنفلونزا بتوعك شديد لمدة يومين أو ثلاثة أيام، وسيستمرون في الشعور بالأعراض لمدة خمسة أيام أخرى تقريبًا. بعد ذلك، قد تشعر بالتعب والإرهاق لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أخرى".
وبالمقارنة، قد تبدو أعراض كوفيد أقوى لفترة أطول، إذ “عادةً ما يبدأ الأشخاص المصابون بفيروس كورونا في إظهار الأعراض بعد خمسة إلى ستة أيام من التعرض لهم، وعادة ما تستمر الأعراض لمدة تصل إلى أسبوعين، وفقًا للدكتور باتيل. headtopics.com
وحذر من أعراض أكثر حدة، قائلاً:"قد يكون من الصعب التمييز بين فيروس كورونا والأنفلونزا، حيث إنهما يشتركان في العديد من الأعراض نفسها، ومع ذلك قد يشعران بأعراض أكثر شدة من الإصابة بالأنفلونزا".وأضاف: “الطريقة الوحيدة للتأكد مما إذا كنت مصابًا بالأنفلونزا أو فيروس كورونا هي إجراء اختبار كوفيد".
تنتشر الإصابة بالأنفلونزا ونزلات البرد خلال أشهر الخريف والشتاء، إلا أنه منذ ظهور فيروس كورونا قبل سنوات، أصبحت أعراضه تتشابه معهما.وكشف الدكتور نيل باتيل، الطبيب العام في بريطانيا لصحيفة"إكسبريس" عن كيفية معرفة الفرق بين كوفيد والأنفلونزا.وقال:"مع بدء استقرار الطقس الشتوي، يجب أن نتوقع رؤية ارتفاع في حالات نزلات البرد والأنفلونزا وفيروس كورونا. مع انتشار كل من هذه الأمراض بمعدلات أعلى، من المهم معرفة الفرق بين نزلات البرد والأنفلونزا، أو فيروس كورونا والأنفلونزا". headtopics.com
وتابع: “عادةً ما يشعر الأشخاص المصابون بالأنفلونزا بتوعك شديد لمدة يومين أو ثلاثة أيام، وسيستمرون في الشعور بالأعراض لمدة خمسة أيام أخرى تقريبًا. بعد ذلك، قد تشعر بالتعب والإرهاق لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أخرى".