كيف أثر نقص الوقود على عمل سيارات الإسعاف في غزة؟

وبعد 23 يوما من القصف الجوي الإسرائيلي، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى ما يزيد عن 8 آلاف شخص، وما يزيد عن 21 ألف مصاب، وفق آخر بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، في حين لا يزال ما يزيد عن 1870 شخصا تحت الأنقاض.واستمع موقع "سكاي نيوز عربية" إلى مناشدة صوتية من العاملين في الهلال الأحمر الفلسطيني بضرورة إدخال الوقود إلى القطاع؛ لضمان استمرار تشغيلوالمستشفيات، في ظل الأوضاع الإنسانية المتردية، حيث توقفت 3 سيارات قبل ساعات، من أصل 27 سيارات تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
نقص الوقود يأتي في ظل الوضع الصحي والإنساني الكارثي داخل القطاع من عدة محاور على رأسها العدد الكبير للإصابات التي تصل إلى المستشفيات يوميا، إذ أعلنت وزارة الصحة عن أكثر من 21 ألف إصابة منذ بداية العدوان وحتى الآن.
هناك نقص حاد في المواد والمستهلكات الطبية؛ لأنه يتم استخدامها بشكل يومي للتعامل مع الإصابات التي تصل في كل دقيقة للمستشفيات، في حين أن حجم المساعدات التي تدخل من قطاع غزة لا تعوض بأي حال من الأحوال احتياج القطاع من هذه المستهلكات. headtopics.com
في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية"، حذّر مسؤولون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، من توقف خدماتها الأساسية في غزة لقرب نفاد الوقود اللازم لتشغيل محطات تحلية وضخوبعد 23 يوما من القصف الجوي الإسرائيلي، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى ما يزيد عن 8 آلاف شخص، وما يزيد عن 21 ألف مصاب، وفق آخر بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، في حين لا يزال ما يزيد عن 1870 شخصا تحت الأنقاض.
نقص الوقود يأتي في ظل الوضع الصحي والإنساني الكارثي داخل القطاع من عدة محاور على رأسها العدد الكبير للإصابات التي تصل إلى المستشفيات يوميا، إذ أعلنت وزارة الصحة عن أكثر من 21 ألف إصابة منذ بداية العدوان وحتى الآن. headtopics.com
هناك نقص حاد في المواد والمستهلكات الطبية؛ لأنه يتم استخدامها بشكل يومي للتعامل مع الإصابات التي تصل في كل دقيقة للمستشفيات، في حين أن حجم المساعدات التي تدخل من قطاع غزة لا تعوض بأي حال من الأحوال احتياج القطاع من هذه المستهلكات.
في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية"، حذّر مسؤولون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، من توقف خدماتها الأساسية في غزة لقرب نفاد الوقود اللازم لتشغيل محطات تحلية وضخ