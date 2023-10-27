كيف يواجه الصحفيون وعائلاتهم متطلبات حرب غزة؟

قالت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، وهي منظمة غير حكومية تتخذ من نيويورك مقرا لها، إن 27 صحفيا على الأقل قتلوا في الحرب المندلعة بين إسرائيل وغزة، عقب الهجوم غير المسبوق لحركة حماس على إسرائيل، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وبحسب آخر الأرقام، تأكد مقتل 27 صحفيا، بينهم 22 فلسطينيا، 4 إسرائيليين، ولبناني واحد، وتم الإبلاغ عن إصابة 8 صحفيين، كذلك تم الإبلاغ عن 9 صحفيين في عداد المفقودين أو المحتجزين، حتى تاريخ 26 أكتوبر، بحسب بيان صدر عن اللجنة يوم الخميس 26 تشرين الأول/ أكتوبر.

وقالت اللجنة إن الصحفيين في غزة يواجهون "مخاطر عالية بشكل خاص"، أثناء محاولتهم تغطية الصراع "في مواجهة الهجوم البري الذي تشنه القوات الإسرائيلية، والغارات الجوية الإسرائيلية المدمرة، وانقطاع الاتصالات، وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع". headtopics.com

وأشارت لجنة حماية الصحفيين إلى أنها "تحقق في جميع التقارير المتعلقة بالصحفيين الذين قتلوا أو أصيبوا أو احتجزوا أو فقدوا في الحرب بما في ذلك أولئك الذين أصيبوا جراء انتشار الأعمال العدائية إلى لبنان".كيف يحافظ على سلامته النفسية رغم الأخطار المحيطة به؟سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 27 أكتوبر/ تشرين الأولإن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.

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