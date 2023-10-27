كيربي: الضربات الأمريكية على سوريا كانت دفاعا عن الذات

صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بأن الضربات الأمريكية الأخيرة على مواقع في سوريا كانت"دفاعا عن الذات".الأمريكية، يوم الجمعة، إن"تلك الضربات كانت إلى درجة كبيرة في إطار الدفاع عن الذات. وأنتم تعرفون أن قواتنا ومواقعنا تعرضت لهجمات، أغلبها صاروخية، من جانب تلك الجماعات المدعومة من قبل إيران".وأضاف المسؤول الأمريكي:"إنهم كثيرا يضربون ردا على ذلك. وإذا حدث ذلك، فنحن بكل تأكيد سنعمل كل ما هو ضروري لحماية قواتنا ومواقعنا. وسنكون مستعدين لذلك".

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن"القوات البرية ستوسع نشاطها البري" هذه الليلة في قطاع غزة، بالتزامن مع الضربات الجوية المكثفة التي تستهدف القطاع.كشف مصدر مصري مطلع أنه بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ الذي سقط اليوم الجمعة على مدينة طابا مخلفا 6 إصابات وخسائر مادية كبيرة، فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها.أصدر الجيش المصري على لسان المتحدث العسكري، بيانا يكشف فيه ملابسات حادثة طابا وسقوط طائرة بدون طيار صباح اليوم الجمعة في المدينة، وكشف عن إجراءات الجيش بهذا الصدد.

استفز إعلامي إسرائيلي المصريين بتوجيه رسالة لهم باللغة العربية ردا على الإعلامية المصرية بسمة وهبة، التي وجهت رسالة لإسرائيل باللغة العبرية.دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ21 منذ بدء عملية"طوفان الأقصى"، وبدأ الجيش الإسرائيلي مساء اليوم هجومه البري على القطاع مع توسيع غاراته على كافة أرجائه.قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق في حوار مع قناة RT إن المحتجزين المدنيين لدينا موقوفون بسبب جنسيتهم الإسرائيلية، مشيرا إلى أنهم من حملة الجنسية المزدوجة. headtopics.com

أفادت شبكة ABC news نقلا عن مسؤول أمريكي بأن إدارة الرئيس جو بايدن، طلبت من إسرائيل السماح للولايات المتحدة بنشر قواتها قبل أن تشن إسرائيل عملية برية على قطاع غزة.أسطورة الملاكمة مايك تايسون يكشف السبب وراء رفضه مواجهة الروسي إميليانينكو

نشر موقع"Global Firepower" المتخصص في الشؤون العسكرية التصنيف السنوي لأقوى الجيوش في العالم لعام 2023، وتصدرت مصر التصنيف كأقوى جيش عربي.تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي فالتشينكو، في"موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول السبب الكامن وراء رغبة واشنطن المفاجِئة في العودة إلى معاهدة الحد من التسلح مع روسيا.كشفت قوات"سيبيريا" الروسية الخاصة عن استخدام تكتيك"صيد الوحوش" في تطويق قوات كييف على محور كليشييفكا الاستراتيجي، قرب مدينة أرتيوموفسك في جهورية دونيتسك الشعبية. headtopics.com

اقرأ أكثر:

RTARABIC »

البيت الأبيض يكشف صراحة عن استراتيجيته في الرد على استهداف قواعده وعسكرييه في سورياأكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي تقييم واشنطن حاليا لعواقب الضربات التي تستهدف 'أهدافا معادية' في سوريا، وأنها مستعدة لشن هجمات جديدة دون تردد. اقرأ أكثر ⮕

واشنطن: ضرباتنا في سوريا 'منفصلة' عن صراع إسرائيل وحماسأعلنت الولايات المتحدة أن الضربات التي نفذتها، الخميس، على منشأتين في شرق سوريا يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني 'منفصلة عن الصراع الدائر بين إسرائيل وحماس'. اقرأ أكثر ⮕

البنتاغون: وجهنا ضربات ضد أهداف للحرس الثوري الإيراني في سوريا بأمر من بايدنأفادت وزارة الدفاع الأمريكية بأن الرئيس جو بايدن أمر بتوجيه ضربات على منشآت تابعة لإيران في سوريا، ردا على سلسلة من الهجمات استهدفت القوات المسلحة الأمريكية. اقرأ أكثر ⮕

استهداف غزة.. مناشدة من حماس وقلق بالغ في القطاع الصحيدعت حماس العالم إلى 'التحرك الفوري' لوقف الضربات الإسرائيلية التي اشتدت مساء الجمعة على قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

الكرملين: روسيا لن تنخرط في القتال على خلفية الضربة الأمريكية في سورياأكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه لا مخاوف من انخراط روسيا في القتال على خلفية الضربة الأمريكية لهدفين في سوريا مؤخرا، والتوتر الحاصل في المنطقة. اقرأ أكثر ⮕

الملكة رانيا العبدالله: كيف يكون ذلك 'دفاعا عن النفس'؟كيف يعتبر هذا دفاعا عن النفس؟.. الملكة الأردنية رانيا العبدالله تدين الأعمال الوحشية بحق المدنيين في فلسطين.. اقرأ أكثر ⮕