كنعاني: دول طلبت من إيران التوسط في الإفراج عن الأسرى لدى 'حماس'

كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن بعض الدول طلبت من إيران التوسط مع حركة"حماس" في الإفراج عن الأسرى المدنيين الأجانب لدى الحركة.وفي مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أشار كنعاني إلى أن"القيادات في حماس تؤكد أنه لابد من توفير الظروف لتتمكن من التفريق بينوداعميها لوقف إطلاق النار"، معربا عن أسفه لأن"المنظمات الدولية ومجلس الأمن تفشل في أداء مهامها في زمن التوترات والحروب وذلك بسبب الضغط الأمريكي".

تداولت صفحات إخبارية اليوم الاثنين مقطع فيديو يظهر وصول الدبابات الإسرائيلية إلى شارع صلاح الدين في غزة.رد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، على تغريدة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الساخرة حول القواعد العسكرية الأمريكية المحيطة إيران.دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق داخل مستوطنات غلاف غزة، إثر إطلاق الفصائل الفلسطينية رشقات صاروخية نحو مستوطنات بئيري وزيكيم ونتيف هعسرا ونيريم والعين الثالثة.

كشف مهاجم نوتنغهام الحالي وليفربول السابق، النيجيري تايو أونيي، أن نجم"الريدز" الحالي المصري محمد صلاح، كان سببا أساسيا في رحيله عن صفوف الفريق الأحمر في العام 2021.إطلاق قذائف من لبنان تجاه الجليل الأعلى شمال إسرائيل.. (فيديو+صور) headtopics.com

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري اليوم الأحد بيانا فنّد فيه شائعة ظهور موجات وبائية جديدة في البلاد خلال الفترة المقبلة.آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /29.10.2023/ أعلنت كتائب القسام في لبنان مساء اليوم الأحد أنها"قصفت مغتصبة"نهاريا" شمال فلسطين المحتلة بـ16 صاروخا ردا على جرائم الاحتلال بحق أهلنا في غزة".أكد الكاتب بمجلة"فوربس" ديفيد إكس أن الطائرات المسيرة الروسية تشكل تهديدا كبيرا للدبابات العاملة في صفوف قوات كييف إبان تحركها نهارا خارج المخابئ وفي الحقول وعلى طول الطرق.قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن واشنطن ليس لها خطط لإرسال قوات إلى إسرائيل أو قطاع غزة.

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'حماس': جاهزون فورا لعقد صفقة تبادل تشمل الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل جميع أسراناأكد قائد حركة 'حماس' في غزة يحيى السنوار أنهم 'جاهزين فورا لعقد صفقة تبادل تشمل الإفراج عن جميع الأسرى في سجون العدو الصهيوني مقابل الإفراج عن جميع الأسرى لدى المقاومة'. اقرأ أكثر ⮕

قائد 'حماس' بغزة: جاهزون فورا لصفقة تبادل أسرى مع إسرائيلبما يشمل الإفراج عن جميع الأسرى لدى الطرفين وفق يحيى السنوار - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

أنصار نتنياهو يشتبكون مع مظاهرة أمام منزله طالب منظموها بضرورة رحيلهتوافد العشرات من أنصار الليكود الإسرائيلي من أورد عكيفا للتصدي لمظاهرة نظمتها عائلات الأسرى لدى حماس في قطاع غزة للمطالبة باستعادتهم وذلك بجوار منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. اقرأ أكثر ⮕

أهالي الأسرى لدى حماس يهددون.. وإسرائيل 'سنستعيدهم'مع توسع العملية البرية الإسرائيلية في غزة، لاسيما بعد الليلة العنيفة التي شهدها القطاع أمس، تصاعد قلق أهالي الأسرى المحتجزين لدى مقاتلي حماس منذ السابع من اقرأ أكثر ⮕

وزير الجيش الإسرائيلي السابق: مستعد لإعطاء حماس كل ما تريده مقابل استعادة أسراناقال وزير الجيش الإسرائيلي السابق شاؤول موفاز، إنه يتوجب على إسرائيل قبول فكرة الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين مقابل استعادة جميع الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

أهالي الأسرى الإسرائيليين في غزة: موافقون على صفقة تبادل 'الكل مقابل الكل'أكد أهالي الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة موافقتهم على صفقة تبادل الكل مقابل الكل ( الافراج عن كل الاسرى الفلسطينيين). اقرأ أكثر ⮕