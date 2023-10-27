كم ركلة جزاء أهدرها ميتروفيتش خلال مشواره الكروي؟

أهدر الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، فرصة تعزيز تقدم فريقه أمام الأهلي في الكلاسيكو السعودي الجاري الآن بالجولة 11 من دوري روشن السعودي.ميتروفيتش سدد 40 ركلة جزاء خلال مشواره مع الأندية، نجح في تسجيل 27 منهًا وإهدار 13 آخرها في كلاسيكو الهلال ضد الأهلي.

أهدر الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، فرصة تعزيز تقدم فريقه أمام الأهلي في الكلاسيكو السعودي الجاري الآن بالجولة 11 من دوري روشن السعودي.ميتروفيتش سدد 40 ركلة جزاء خلال مشواره مع الأندية، نجح في تسجيل 27 منهًا وإهدار 13 آخرها في كلاسيكو الهلال ضد الأهلي.

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