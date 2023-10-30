كل ما تريد معرفته عن مؤتمر 'أبل' والأجهزة التي ستكشف عنها قبل ساعات من انطلاقه

.وستبث 'أبل' مؤتمرها عبر حسابها على موقع 'يوتيوب'، وموقع 'أبل' الرسمي، وجهاز 'أبل تي في'..وتشير التقارير الصحفية إلى أن 'أبل' ستركز في مؤتمرها على إطلاق أجهزة 'ماك' جديدة، بدءًا من حواسيب 'آي ماك' الشخصية والحواسيب المحمولة 'ماك بوك برو'..وما يؤكد هذه التقارير هو أن 'أبل' كشفت في إعلانها عن المؤتمر، شعار 'أبل' وهو يتحول إلى أيقونة 'ماك فايندر'..

كما يُتوقع أن تكشف 'أبل' النقاب عن حاسب 'آي ماك' الشخصي بقياس 24 بوصة، بشريحة 'إم 3' الجديدة..وتتميز معالجات 'إم 3' الجديدة من 'أبل' بأنها مبنية وفق معيارية 3 نانومتر، التي من المفترض أن تحقق أداء أسرع بصورة كبيرة، وستعزز من أداء هذه الأجهزة في الألعاب وتوفير طاقة البطاريات..

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