كليتشدار أوغلو: من يلتزم الصمت حيال مذبحة غزة الليلة ستتلطخ يده بدماء الأبرياء

وكتب في تغريدة على حسابه في منصة"إكس" (تويتر سابقا):"غزة التي انقطع تواصلها عن الخارج تتعرض لقصف مكثف، ويتم قتل الأبرياء هناك ولم يتم الاكتفاء بذلك، ومازال رئيس الوزراء الإسرائيلي باستهداف المستشفيات".

وأضاف:"ستتلطخ أيادي كل من يلتزم الصمت حيال المذبحة التي تنفذ هذه الليلة، بدماء الأبرياء، العالم إمام سيوقف هذه المجزرة أو سيكون شريكا فيها، ولا حل وسط".Dış dünyayla bağlantısı koparılan Gazze, ağır bir bombardıman altında… Gazze’de masumlar katlediliyor, yetmezmiş gibi, İsrail Başbakanı hala hastaneleri hedef gösteriyor.ويتعرض قطاع غزة، هذه الليلة لقصف عنيف وغير مسبوق، من الجو والبحر والبر، وسط لانقطاع كافة الاتصالات والتواصل مع العالم الخارجي.

اقرأ أكثر:

Arabi21News »

جبهة غزة ليست الوحيدة.. هل تتدخل إيران مباشرة بالحرب؟تهديدات غير مسبوقة وجهتها إيران، الخميس، على لسان قائد الحرس الثوري، حسين سلامي، للجيش الإسرائيلي حيال الحرب الدائرة في غزة، وسط مخاوف من اتساع دائرة الاصراع وانجرار المنطقة نحو حرب إقليمية. اقرأ أكثر ⮕

مقتل 17 فلسطينيا أغلبهم أطفال في قصف إسرائيلي لمنزل بغزةأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، فجر الخميس، بمقتل 17 فلسطينيا أغلبهم من الأطفال وإصابة آخرين، الليلة، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل تكثّف غاراتها على غزة... ودعوات لـ«هدنة إنسانية»جدد الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية غاراته على قطاع غزة ما أسفر عن سقوط أكثر من 80 قتيلاً. اقرأ أكثر ⮕

إردوغان للبابا: صمت المجتمع الدولي على هجوم إسرائيل «مخزٍ»قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب إردوغان أبلغ البابا فرنسيس، في اتصال هاتفي اليوم (الخميس)، أن الهجمات الإسرائيلية على غزة ترقى إلى مذبحة. اقرأ أكثر ⮕

أردوغان: لا يمكن أن نصمت على قتل الأطفال الأبرياء الذي تفعله إسرائيل الآنقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس، إن 'من يجب أن يخجلوا هم من باعوا ضمائرهم وشرفهم مقابل الصمت على ما يحدث من جرائم في فلسطين'. اقرأ أكثر ⮕

الحرب في غزة: إصدار قائمة بأسماء 7000 قُتلوا في القصف الإسرائيليأصدرت وزارة الصحة في غزة وثيقة من 212 صفحة اليوم الخميس قالت إنها تضم أسماء وأرقام بطاقات هوية أكثر من 7000 فلسطيني قُتلوا في القصف الإسرائيلي لقطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕