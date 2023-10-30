كليبرز يهزم سبيرز في دوري السلة الأمريكي

وأسهم بول جورج في فوز كليبرز بإحراز 19 نقطة وأضاف زميله راسل وستبروك عددا مماثلا من النقاط ليحقق فريقهما الفوز الثاني على أرضه خلال الموسم الحالي ويعوض خسارته المؤسفة بفارق نقطتين خارج ملعبه أمام يوتا جاز الجمعة الماضي.الاتحاد ينتزع فوزًا قاتلاً أمام القوة الجوية بهدف حمدالله

ومنح ديفين فاسل سان أنطونيو 14 نقطة بينما أحرز زميله سيدي عثمان 12 نقطة لكنها لم تكن كافية لمنع الهزيمة. وفي مواجهة أخرى قاد تراي يانج فريقه أتلانتا هوكس للفوز وبجدارة خارج أرضه على ميلووكي باكس 127-110 عندما أحرز 20 نقطة.

وسيطر هوكس على المباراة من بدايتها وحتى النهاية بينما كان اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو لاعب ميلووكي أفضل مسجلي المباراة برصيد 26 نقطة. وفي مباريات أخرى الليلة الماضية فاز دنفر ناجتس على مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 128-95 وفاز جولدن ستيت ووريورز على هيوستون روكتس 106-95. headtopics.com

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