كلوب يشيد بلفتة جوتا مع دياز ووالده المخطوف

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وقال كلوب، لموقع النادي: «كيف يمكن أن تجعل مباراة كرة قدم مهمة في يوم مثل ذلك؟ هذا صعب حقاً. لم يسبق لي المعاناة بهذا الشكل في حياتي». وحافظ «ليفربول» بهذا الفوز على سجله المثالي في «أنفيلد» بالدوري، هذا الموسم، حيث حقق بذلك انتصاره الخامس على التوالي، واستمر في المركز الرابع برصيد 23 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن «توتنهام هوتسبير» المتصدر، بعد مرور عشر جولات من انطلاق المسابقة.قال إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد إن ركلة الجزاء التي افتتح بها مانشستر سيتي التسجيل في الفوز 3 / 0 على فريقه غيرت المواجهة في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز.

رفع سائق «ريد بول» الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم للفورمولا واحد للعام الثالث توالياً، الأحد رقمه القياسي بعدد الانتصارات في موسم واحد إلى 16 عقب فوزه بجائزة المكسيك الكبرى، الجولة التاسعة عشرة من البطولة العالمية. headtopics.com

وتابع: «الفوز بعد الانطلاق من المركز الثالث، أمر مذهل. لقد بدأت من المركز الثالث وكانت السيارة رائعة حقاً. لقد كان سباقاً قوياً للغاية والآن لا أعرف، المزيد من الانتصارات، ربما 17 أو 18!». في المقابل، رفع فريق ريد بول المتوج بلقب الصانعين للعام الثاني توالياً والسادس في تاريخه، رصيده في الصدارة إلى 731 نقطة، أمام كل من «مرسيدس» (371) و«فيراري» (349).

سمحت الانطلاقة الرائعة لفيرستابن أن يصل إلى الخط الداخلي بعد الاندفاع لمسافة 800 متر من المنعطف الأول، وبعد أن استشعر بيريس وجود فرصة، سارع إلى وضع سيارته بين زميله ولوكلير، لكنه اصطدم بالجناح الأمامي لسيارة «فيراري» وخرج عن المسار. headtopics.com

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