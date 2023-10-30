كلاب ضالة تُهدد 'شعلة الدمام' وأطفاله.. و'الأمانة' للسكان: أنتم سبب 'الحاضنة'!

.وتَقَدم السكان ببلاغات عدة لأمانة المنطقة الشرقية لمحاربة الكلاب الضالة في الحي؛ إلا أنها لا تزال في ازدياد حتى إنها تعمقت بين المنازل داخل الأحياء..

وأكد بعض السكان في حديثهم لـ'سبق'، أن هناك أسبابًا لانتشار هذه الحيوانات الخطيرة داخل الأحياء ومن ضمن هذه الأسباب؛ وضع بقايا الأكل سواء بالقرب من المنازل أو في الأراضي الخالية..من جانبها، أبرزت أمانة المنطقة الشرقية دور الإدارة العامة لصحة البيئة في مكافحة ظاهرة الكلاب الضالة، وأرجعت سبب انتشار الظاهرة إلى بعض السلوكيات الخاطئة للسكان الذين يقومون برمي بقايا الأطعمة ووضع المياه في الأراضي وهو ما يوفر بيئة حاضنة تزيد من انتشار الظاهرة داخل الأحياء، مؤكدة أن الأمانة تسعى لمكافحتها.

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