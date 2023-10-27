كريم بنزيما: التعادل أمام الحزم ليس نهاية المطاف

وأضاف بنزيما في تصريحات للناقل الحصري عقب المباراة:"التعادل أمام الحزم ليس نهاية المطاف ولكن علينا العمل مواصلة العمل في الأيام المقبلة ليعود الفريق بشكله الطبيعي ومازلنا في بداية الدوري وعلينا رفع رأسنا وأمامنا الفرصة لتصحيح الأخطاء".فرض الحزم التعادل على مضيفه الاتحاد 2-2، في اللقاء الذي جمعهما الخميس على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لدوري روشن السعودي .

وبهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 21 نقطة، في المركز الخامس مؤقتاً، بينما رفع الحزم رصيده إلى 7 نقاط، في المركز قبل الأخير .

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