كرة القدم: الوداد وصنداونز يبلغان نهائي الدوري الأفريقي في نسخته الأولى

وهي المرة الأولى يلتقي فيها الفريقان على هذا الملعب منذ 31 أيار/مايو 2019 في إياب الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، والتي أثارت جدلا واسعا، إذ شهدت انسحاب لاعبي الفريق المغربي من أرض الملعب، احتجاجا على تعطل تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر).وأجرى مدرب الترجي الموقت طارق ثابت بعض التعديلات على تشكيلته، حيث دفع بالظهير محمد بن علي ولاعب الوسط البرازيلي يان ساسي كأساسيين.

تحفظ الفريقان ولا سيما الوداد في الشوط الأول، حيث كانت أفضلية الترجي طفيفة من خلال فرص عادية، كان أبرزها تسديدة ياسين مرياح القريبة والتي ذهبت سهلة بين يدي الحارس المغربي يوسف المطيع.وفي محاولة يتيمة للوداد في الشوط الأول سدد الجزائري زكريا دراوي من بعيد لم تشكل الخطورة على مرمى الحارس المخضرم معز بنشريفية.

ودفع مدرب الوداد بالجناحين السريعين الهوني واوناجم أملا في اقتناص هدف من مرتدة سريعة، إلا أن الترجي تمكن من الوصول الى الشباك عبر رأسية البرازيلي رودريغيس إثر عرضية متقنة من أسامة بوقرة.وسدد البرازيلي الآخر كرة قوية إثر ركلة ركنية ارتدت من القائم.

وأسفر الهجوم الضاغط للاعبي الأهلي عن ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة إثر تدخل عنيف من الحارس رونوين ويليامس مع مواطنه الجنوب أفريقي بيرسي تاو، سددها معلول وتصدى لها الحارس.

