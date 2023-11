كرة القدم: الكشف عن قائمة من 30 مرشحا لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2023

وأوضح الاتحاد القاري في بيان على موقعه الرسمي أن لجنة من الخبراء الفننين للاتحاد القاري وأساطير الكرة الأفريقية وممثلي وسائل الإعلام المختارين من عدد من البلدان قامت بوضع القائمة الأولية لمختلف الفئات، مع الاخذ بالاعتبار أداء المرشحين في الفترة بين تشرين الثاني/نوفمبر 2022 وأيلول/سبتمبر 2023

وضمت اللائحة الأولية لأفضل لاعب في القارة 30 مرشحا بينهم 14 لاعبا عربيا نصفهم يمثلون المنتخب المغربي صاحب الإنجاز التاريخي في مونديال قطر عندما أنهاه في المركز الرابع: أشرف حكيمي (باريس سان جرمان الفرنسي)، سفيان أمرابط (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، عزّ الدين أوناحي (مرسيليا الفرنسي)، يحيى جبران (الوداد البيضاوي)، حكيم زياش (غلطة سراي التركي)، ياسين بونو (الهلال السعودي) ويوسف النصيري (إشبيلية الإسباني).

وضمت اللائحة سبعة لاعبين عرب آخرين هم الجزائريان رامي بنسبعيني (بوروسيا دورتموند الألماني)، رياض محرز (الأهلي السعودي)، المصريون محمد صلاح (ليفربول الإنكليزي) ومحمد عبد المنعم"كهربا" ومحمد عبد المنعم ومحمد الشناوي (الأهلي) والتونسي محمد علي بن رمضان (فيرينتسفاروش المجري).

ومن بين المرشحين بقوة للمنافسة على الجائزة مهاجم نيجيريا فيكتور أوسيمهن المتوج بجائزة الهداف ولقب الدوري الإيطالي مع نابولي، ومهاجم النصر السعودي الدولي السنغالي ساديو مانيه المتوج بالجائزة العام الماضي.

ويتنافس مدرب أسود الأطلس وليد الركراكي على جائزة أفضل مدير فني في القارة السمراء مع تسعة مدربين آخرين في مقدمتهم الجزاري عبد الحق بنشيخة الذي قاد اتحاد العاصمة إلى لقبي كأس الاتحاد الأفريقي والكأس السوبر الأفريقية

والسويسري مارسيل كولر الذي قاد الأهلي المصري إلى استعادة لقبه في مسابقة دوري الأبطال على حساب الوداد البيضاوي المغربي.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: FRANCE24_AR »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AAWSAT_NEWS: ماني وأوسيمين ينافسان 14 عربياً على أفضل لاعب أفريقيكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن قائمة من 30 لاعباً مرشحاً لجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء 2023 وشهدت حضوراً مغربياً وازناً عقب تألق «أسود الأطلس».

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: 'فرانس فوتبول' تعلن عن مركزي بونو وصلاح في ترتيب الكرة الذهبية لعام 2023بدأت مجلة 'فرانس فوتبول' الفرنسية، في الإعلان عن ترتيب القائمة النهائية لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2023.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: السعودي الدوسري ينال جائزة أفضل لاعب في آسياأحرز السعودي سالم الدوسري جائزة أفضل لاعب آسيوي في كرة القدم لعام 2023، خلال حفل استضافته الدوحة يوم الثلاثاء في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: الدوسري: أطمح إلى إنجاز أكبر من الفوز على الأرجنتين مع الأخضرعبر سالم الدوسري لاعب نادي الهلال ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم عن سعادته الكبيرة بالترشح للفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2023.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: صلاح وبونو يقتحمان قائمة المرشحين للكرة الذهبيةحل المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي بالمركز 11 في ترتيب المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2023، وياسين بونو في المركز 13.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: صلاح وبونو يقتحمان قائمة المرشحين للكرة الذهبيةحل المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي بالمركز 11 في ترتيب المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2023، وياسين بونو في المركز 13.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕