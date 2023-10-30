كتائب 'القسام' تستهدف ناقلة جند إسرائيلية 'متوغلة' شرق غزة

بقذيفة الياسين 105، بحسب بيان للكتائب الذراع العسكري لحركة "حماس" فور إعلان حكومة القطاع انسحاب جيش إسرائيل من المناطق التي توغلت فيها في شارع صلاح الدين جنوب شرق غزة..
أعلنت كتائب"القسام" الذراع العسكري المسلح لحركة"حماس"، الإثنين، استهداف ناقلة جند إسرائيلية"متوغلة" في حي الزيتون شرقي قطاع غزة. وقالت القاسم في بيان وصل الأناضول نسخة منه:"كتائب القسام تستهدف ناقلة جند صهيونية متوغلة شرق حي الزيتون بقذيفة الياسين 105"، فور إعلان حكومة القطاع انسحاب جيش إسرائيل من المناطق التي توغلت فيها في شارع صلاح الدين جنوب شرق غزة.
وفي وقت سابق الاثنين، أفاد شهود عيان للأناضول، بأن آليات عسكرية إسرائيلية توغلت بمسافة 3 كيلومترات من الحدود الشرقية لوسط قطاع غزة. وخلال وقت وجيز، قال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان وصل الأناضول نسخة منه:"جرى توغل بضع دبابات وجرّافة لجيش الاحتلال على شارع صلاح الدين انطلاقاً من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك". headtopics.com
وأضاف:"لا يوجد حاليا أي تواجد لآليات جيش الاحتلال على شارع صلاح الدين، وعادت حركة المواطنين لطبيعتها". وتابع:"الاحتلال يحاول رسم صورة غير حقيقية لتواجد جنوده بمناطق داخل القطاع ولا يستطيع ذلك تحت ضربات المقاومة".
فيما قال شهود عيان للأناضول، إن الآليات العسكرية الإسرائيلية انسحبت من المناطق التي توغلت فيها في شارع صلاح الدين جنوب شرق مدينة غزة. ومنذ 24 يومًا يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على الأحياء السكنية بغزة، قتل فيها أكثر من 8005 فلسطينيين، بينهم 3324 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا، بحسب وزارة الصحة. headtopics.com
وفي الضفة الغربية قتل 114 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر، كما يشن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 2000 فلسطيني، بحسب مصادر فلسطينية رسمية