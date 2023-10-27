كبير مستشاري نتنياهو يوضح لـCNN الهدف من 'توسيع' العمليات البرية في غزة

(CNN) -- قال مارك ريجيف، كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لشبكة CNN، الجمعة، إن "توسيع" الجيش الإسرائيلي للعمليات البرية في غزة يهدف "لتعزيز الضغط على حماس"، وأضاف: "سيزداد هذا الضغط ويستمر في التزايد حتى نحقق هدفنا".

(CNN) -- قال مارك ريجيف، كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لشبكة CNN، الجمعة، إن "توسيع" الجيش الإسرائيلي للعمليات البرية في غزة يهدف "لتعزيز الضغط على حماس"، وأضاف: "سيزداد هذا الضغط ويستمر في التزايد حتى نحقق هدفنا".وفي المقابل، قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، عزت الرشق، الجمعة، إن "حماس مستعدة لهزيمة القوات الإسرائيلية إذا دخلت قطاع غزة"، وأضاف: "إذا قرر نتنياهو إدخال قوات برية إلى غزة الليلة، فإن المقاومة جاهزة".

اقرأ أكثر:

cnnarabic »

قصف أمريكي لمواقع إيرانية بسوريا.. حرب إسرائيل بغزة تتوسع؟قصف هو الأعنف على غزة منذ عشرين يوما إضافة إلى توسيع العمليات البرية حسبما أكده الجيش الإسرائيلي بالتزامن مع قطع شبكة الانترنت والاتصالات بشكل كامل على القطاع اقرأ أكثر ⮕

مجسم يحاكي القطاع بالنقب.. تدريب إسرائيلي في 'غزة الصغيرة'في إطار استعدادته لعمليته البرية في قطاع غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي تحركاته البرية في 'غزة الصغيرة' وهو اسم أُطلق على منطقة تدريبات عسكرية تحاكي في تفاصيلها كل تفاصيل غزة. اقرأ أكثر ⮕

البيت الأبيض: ندعم 'هدنة إنسانية' لإيصال المساعدات إلى غزةأعلنت الولايات المتحدة دعمها 'هدنة إنسانية' بهدف إيصال المساعدات الى قطاع غزة، في وقت أكد الجيش الاسرائيلي 'توسيع' عملياته البرية في القطاع المحاصر. اقرأ أكثر ⮕

البيت الأبيض: واشنطن لا تضع خطوطا حمراء لإسرائيلأعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، دعمها 'هدنة انسانية' بهدف إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، في وقت أكد الجيش الاسرائيلي 'توسيع' عملياته البرية في القطاع المحاصر. اقرأ أكثر ⮕

هجمات صاروخية تقشع ظلام غزة والجيش الإسرائيلي يتحرك برياسجلت الكاميرات عدة انفجارات في شمال غزة مساء اليوم الجمعة بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عن توسيع عملياته البرية الليلة في القطاع. اقرأ أكثر ⮕

قصف غير مسبوق على غزة... وتوسيع العملية البريةدخلت التحضيرات الإسرائيلية لعملية برية في غزة أخطر مراحلها مع إعلان الجيش الإسرائيلي نيته «توسيع عملياته البرية» مساء أمس (الجمعة) في القطاع الذي شهد قصفاً جويا اقرأ أكثر ⮕