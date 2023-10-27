كارينيو: الاتحاد يمتلك جودة أعلى مننا وإيقافه كان صعب للغاية

وقال كارينيو خلال المؤتمر الصحفي: "كنا متكافئين في الشوط الأول، وارتكبنا بعض الأخطاء التي كلفتنا هدف، وخلال الشوط الثاني أصلحنا بعض الأمور ولحسن حظنا سجلنا التعادل".

وواصل: "الاتحاد بمدربه الكبير ولاعبيه المميزين لديهم جودة أعلى مننا، ولكن روح الفريق وعزيمة اللاعبين جعلتنا نتعادل معهم، وكان من الممكن أن نُسجل الثالث". واستطرد قائلًا: "عملنا على تنظيم الفريق بشكل أكبر، وفريقنا كان يستقبل العديد من الأهداف، ولكننا لم نستقبل في آخر مواجهتين، لأنني أركز على الجوانب الدفاعية".

واختتم كارينيو تصريحاته قائلًا: "قمنا بدراسة الاتحاد جيدًا، وتحليل هذا الفريق ليس سهلًا، والكثير من الخيارات والأسماء لديهم، ومن الصعب إيقاف مثل هذا الفريق".

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