كارثة وشيكة.. توقف المولد الرئيس للكهرباء في المستشفى الإندونيسي عن العمل

وأكدت المنظمة، أن دخول الوقود إلى قطاع غزة مع المساعدات ليس أمرًا ترفيهيًّا، إنما هو مسألة حياة أو موت، بالإضافة إلى حاجة الأطقم الطبية التابعة لها إلى ضمانات حتى تتمكن من أداء عملها داخل القطاع بسبب ما تقوم به القوات الإسرائيلية من قصف وتدمير للمستشفيات.وكان مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أكد أمس الأربعاء في منشور على منصة"اكس"، توقف العمل حاليا في مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني المختص بمعالجة مرضى السرطان في قطاع غزة.

ودعا غيبريسوس إلى تقديم دعم عاجل من أجل إنقاذ الحياة، مبينا وذكر أن المستشفى خارج الخدمة حاليا بسبب نقص الوقود والغارات الجوية في محيطه. Due to a shortage of fuel and recent airstrikes in its vicinity, the main cancer center in the Gaza Strip is currently non-operational. We urgently appeal for support to save lives.والاثنين، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني تعرض لقصف الطيران الإسرائيلي بعد يوم من قصف محيطه، ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة.

