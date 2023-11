كاتب إماراتي يحتفي بقطع دول علاقاتها مع الاحتلال.. ومغردون: 'ماذا عنكم؟'

وانتقدت ممثلة الإمارات في الأمم المتحدة المقاومة الفلسطينية، واصفة أعمالها"بالشنيعة"، بالوقت الذي ترتبط فيها الإمارات بعلاقات وطيدة مع الكيان الاسرائيلي بعد اتفاقيةسياسةالخارجية الأمريكية: بلينكن يتوجه إلى إسرائيل والأردن يوم الجمعة المقبل

CNNARABIC: بوليفيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.. وتشيلي وكولومبيا تستدعيان سفيريهماقررت بوليفيا، الثلاثاء، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، فيما استدعت كولومبيا وتشيلي سفيريهما 'للتشاور'.

ALYAUM: الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار بوليفيا قطع العلاقات مع دولة الاحتلالالخارجية الفلسطينية ترحب بقرار بوليفيا قطع العلاقات مع دولة الاحتلال

ALYAUM: بسبب جرائمها في غزة.. بوليفيا تقطع العلاقات مع دولة الاحتلالبوليفيا تقطع العلاقات مع دولة الاحتلال بسبب جرائمها في غزة

RTARABIC: مظاهرات متجددة في دول مختلفة تضامنا مع الشعب الفلسطينيمظاهرات متجددة في دول مختلفة تخرج للتضامن مع الشعب الفلسطيني

RTARABIC: الحكومة البوليفية تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيلأعلنت حكومة دولة بوليفيا في بيان صدر اليوم الثلاثاء، قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة.

SABQORG: بوليفيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب جرائمها في غزةسبق .. التفاصيل وأكثر

