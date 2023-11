كأس ألمانيا.. دورتموند إلى ثمن النهائي والمغربي عدلي يعبر بليفركوزن

وسجل ليفركوزن ثلاثة أهداف في آخر 15 دقيقة من المباراة من بينها هدفان للاعب الجناح المغربي أمين عدلي في الوقت القاتل. هاجم معهد دراسات وأبحاث الأمن القومي الإسرائيلي"INSS" بشدة شيخ الأزهر الشريف في مصر واتهامه بأنه يقف بجانب الحركات المتشددة في المنطقة وذلك بعد عدد من البيانات التي أصدرها.يحذر عدد متزايد من الخبراء من خطورة توسع الصراع في منطقة الشرق الأوسط في أعقاب التطورات الأخيرة حول غزة، مشيرين إلى أن ما يجري هذه المرة، ينذر بحرب مدمرة واسعة.

علّقت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على اعتراف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخطط تهجير سكان غزة، ووصفه لهذه الخطط بأنها"سيناريوهات افتراضية، أو حتى مفاهيمية".رونالدو يعلق بشكل ساخر على منح ميسي الكرة الذهبية الثامنة (صورة)

تحت العنوان أعلاه، كتبت أليونا زادوروجنايا، في"فزغلياد"، حول استفادة مقاتلي حماس من الدمار الذي يسببه القصف الإسرائيلي في غزة.أعلنت"كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة"حماس"، أن مقاتليها التحموا مع الآليات الإسرائيلية المتوغلة شرق حي الزيتون، مستهدفين القوات والآليات بمختلف الأسلحة.حشد الإسرائيليون لمعركة غزة كل ما لديهم، بما في ذلك جندي احتياطي يبلغ من العمر 95 عاما. الإعلان عن النبأ تم بطريقة استثنائية ومن قبل مسؤول إسرائيلي رفيع.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: RTARABIC »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FRANCE24_AR: كأس ألمانيا: دورتموند إلى ثمن النهائي والمغربي عدلي يعبر بليفركوزنتأهل بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن إلى الدور الـ16 من مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم إثر فوزهما على هوفنهايم 1-0 وساندهاوسن من الدرجة الثالثة 5-2 تواليًا الأربعاء.

مصدر: France24_ar | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: كأس ألمانيا: تأهل دورتموند وليفركوزن إلى دور الـ16تأهل بوروسيا دورتموند إلى دور الـ16 من بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه هوفنهايم 1 - صفر، ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: النصر يعبر بشق الأنفس لربع نهائي كأس الملك | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةالنصر يعبر بشق الأنفس لربع نهائي كأس الملك صعد الفريق الكروي الأول بنادي النصر إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بصعوبة بالغة، بعد الفوز على الاتفاق

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA: أبها يفجر أكبر مفاجآت كأس الملك بإقصاء أهلي جدةفجر أبها أكبر مفاجآت كأس الملك حتى الآن عندما هزم مضيفه الأهلي بهدفين مقابل هدف يوم الثلاثاء في الدور ثمن النهائي ويضمن تواجده في دور الثمانية.وتقدم الزوار

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: كأس الملك: كاراسكو المتألق يحلق بالشباب إلى ربع النهائيقاد البلجيكي يانيك كاراسكو فريقه الشباب إلى العبور نحو ربع نهائي بطولة كأس الملك عقب فوز صعب حققه خارج أرضه على الفتح.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: بالثلاثة.. الهلال يعبر الحزم ويتأهل لربع نهائي كأس الملكبالثلاثة.. الهلال يعبر الحزم ويتأهل لربع نهائي كأس الملك

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕