كأس ألمانيا: دورتموند إلى ثمن النهائي والمغربي عدلي يعبر بليفركوزن

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب المخضرم رويس اثر تمريرة من بينو-غيتينز الذي راوغ المدافعين في قلب منطقة الجزاء على الجهة اليسرى ثمّ مرر الى رويس الذي تابعها بلمسة واحدة داخل الشباك (43).من جهة أخرى، واصل باير ليفركوزن متصدر الدوري هذا الموسم عروضه الجيدة وحقّق فوزًا سهلًا على حساب ساندهاوسن من الدرجة الثالثة 5-2.

وسجّل ليفركوزن ثلاثة اهداف في آخر 15 دقيقة من المباراة من بينها هدفان للاعب الجناح المغربي أمين عدلي في الوقت القاتل. وسجّل اهداف ليفركوزن كل من الارجنتيني إزيكييل بالاسيوس (21 من ركلة جزاء)، جوناثان تاه (54)، التشيكي أدام هلوسيك (55) وعدلي (88 و90+2).ويلتقي في وقت لاحق بايرن ميونيخ حامل اللقب 20 مرة مع ساربروكين من الدرجة الثالثة، فيما يحلّ آينتراخت فرانكفورت ضيفًا على فيكتوريا كولن المغمور.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: FRANCE24_AR »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALMOWATENNET: النصر يعبر بشق الأنفس لربع نهائي كأس الملك | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةالنصر يعبر بشق الأنفس لربع نهائي كأس الملك صعد الفريق الكروي الأول بنادي النصر إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بصعوبة بالغة، بعد الفوز على الاتفاق

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA: أبها يفجر أكبر مفاجآت كأس الملك بإقصاء أهلي جدةفجر أبها أكبر مفاجآت كأس الملك حتى الآن عندما هزم مضيفه الأهلي بهدفين مقابل هدف يوم الثلاثاء في الدور ثمن النهائي ويضمن تواجده في دور الثمانية.وتقدم الزوار

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: كأس الملك: كاراسكو المتألق يحلق بالشباب إلى ربع النهائيقاد البلجيكي يانيك كاراسكو فريقه الشباب إلى العبور نحو ربع نهائي بطولة كأس الملك عقب فوز صعب حققه خارج أرضه على الفتح.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: كأس الملك: الهلال يضرب بالثلاثة ويحلق إلى ربع النهائيواصل الهلال حملة الدفاع عن لقبه بنجاح، وحجز مقعده في ربع نهائي كأس الملك بعدما أقصى الحزم بثلاثية في دور الـ16.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: بالثلاثة.. الهلال يعبر الحزم ويتأهل لربع نهائي كأس الملكبالثلاثة.. الهلال يعبر الحزم ويتأهل لربع نهائي كأس الملك

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: بونو يكشف سبب غيابه عن حفل الكرة الذهبية (فيديو)أكد الحارس الدولي المغربي ياسين بونو المحترف في صفوف الهلال السعودي أن مشاركته في مباراة فريقه أمام الحزم أمس الاثنين في ثمن نهائي كأس الملك، أهم من حضوره حفل الكرة الذهبية.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕