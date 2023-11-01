كأس ألمانيا: تأهل دورتموند وليفركوزن إلى دور الـ16

وفي الدقيقة 85، سجل آدم هلوتشيك الهدف الثالث لليفركوزن، قبل أن يسجل أمين عدلي الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 88 والثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.قال توخيل مدرب بايرن ميونيخ إن شكوكاً تحوم حول إقامة مباراة فريقه في الدور الثاني لكأس ألمانيا أمام ساربروكن الأربعاء بسبب ظروف ملعب الفريق المضيف.ذكر تقرير إخباري الثلاثاء أن مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم لن يعود مباشرة إلى صفوف المنتخب الألماني.
وكان النادي السعودي يعتزم إجراء نيمار العملية الجراحية في باريس، لكن اللاعب أصر على أن يخضع لعملية جراحية على يد رودريغو لاسمار. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/4642716-%D9%86%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7ناغلسمان خلال إشرافه على تدريبات المنتخب الألماني الأخيرة (أ.ف.
حيث بدأ المدرب مسيرته مع المنتخب بالفوز على الولايات المتحدة الأميركية والتعادل مع المكسيك الشهر الماضي، فيما تأهل المنتخب الألماني لنهائيات كأس أمم أوروبا 2024 بصفته البلد المضيف، ولذلك السبب يخوض الفريق مباريات ودية فقط.
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