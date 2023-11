كأس ألمانيا: تأهل دورتموند وليفركوزن إلى دور الـ16

وفي الدقيقة 85، سجل آدم هلوتشيك الهدف الثالث لليفركوزن، قبل أن يسجل أمين عدلي الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 88 والثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.قال توخيل مدرب بايرن ميونيخ إن شكوكاً تحوم حول إقامة مباراة فريقه في الدور الثاني لكأس ألمانيا أمام ساربروكن الأربعاء بسبب ظروف ملعب الفريق المضيف.ذكر تقرير إخباري الثلاثاء أن مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم لن يعود مباشرة إلى صفوف المنتخب الألماني.

وكان النادي السعودي يعتزم إجراء نيمار العملية الجراحية في باريس، لكن اللاعب أصر على أن يخضع لعملية جراحية على يد رودريغو لاسمار. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/4642716-%D9%86%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7ناغلسمان خلال إشرافه على تدريبات المنتخب الألماني الأخيرة (أ.ف.

حيث بدأ المدرب مسيرته مع المنتخب بالفوز على الولايات المتحدة الأميركية والتعادل مع المكسيك الشهر الماضي، فيما تأهل المنتخب الألماني لنهائيات كأس أمم أوروبا 2024 بصفته البلد المضيف، ولذلك السبب يخوض الفريق مباريات ودية فقط.

https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/4642306-%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%C2%BB-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83هروبيش أكد ضرورة معالجة مشكلة إضاعة الفرص (د.ب.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: AAWSAT_NEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FRANCE24_AR: كأس ألمانيا: دورتموند إلى ثمن النهائي والمغربي عدلي يعبر بليفركوزنتأهل بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن إلى الدور الـ16 من مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم إثر فوزهما على هوفنهايم 1-0 وساندهاوسن من الدرجة الثالثة 5-2 تواليًا الأربعاء.

مصدر: France24_ar | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA: ماني ينقذ النصر من فخ الاتفاق وينقله إلى ربع النهائيتأهل فريق النصر إلى دور الثمانية ببطولة كأس الملك، عقب فوزه على الاتفاق 1 - صفر يوم الثلاثاء في دور الـ16 من البطولة.واحتاج فريق النصر للعب شوطين إضافيين ل

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: حكام مباريات اليوم في دور الـ16 بكأس الملك | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةحكام مباريات اليوم في دور الـ16 بكأس الملك أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: مباراة الفتح والشباب إلى الأشواط الإضافية | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةمباراة الفتح والشباب إلى الأشواط الإضافية انتهى، منذ قليل، الشوط الثاني من مباراة الفتح والشباب ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين،

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: التعاون يخطف بطاقة التأهل لربع نهائي كأس الملك | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةالتعاون يخطف بطاقة التأهل لربع نهائي كأس الملك انتهت، منذ قليل، مباراة التعاون ضد الوحدة ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الملك، بتحقيق سكري القصيم لفوز هام

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: كاراسكو يقود الشباب للتأهل لربع نهائي كأس الملك | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةكاراسكو يقود الشباب للتأهل لربع نهائي كأس الملك انتهت، منذ قليل، مباراة الفتح ضد الشباب ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بتحقيق

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕