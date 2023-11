كأس العالم سعودي

* السعودية العظمى وصلت لهذه المرحلة من الثقة لأنها القائدة العالمية (الصادقة) في كل المجالات .. فقضية السعودية الأولى هي تطوير البلد في أدق تفاصيله.. وما نشاهده الآن على أرض الواقع ماهو إلا بداية لدولة ستكون المتفردة عن كل دول العالم.

* كأس العالم هو أعظم حدث عالمي يتابعه ثلثا الأرض.. يتحدث عنه العارف بالرياضة وغير العارف.. وتتجهز له الدول بكل ما أوتيت من قوة من أجل ظهور كأس العالم بشكل يليق وينعكس على بلدانهم بفوائد كبيرة. * ما يتطلبه كأس العالم يتمحور في ٣ أمور (ملاعب متطابقة مع المعايير / فنادق / مواصلات ).. وهذه أمور نراها بسيطة.. فالسعودية الآن تبني مدناً بكاملها.. وليست أي مدن.. بل مدن ذكية ومدن للمستقبل.

* الانسحاب الأسترالي من الاستضافة أتى لقوة الملف السعودي.. بل إن الموفد الأسترالي شدد على دعم السعودية والوقوف معها كونها الممثل الآسيوي الأقوى. * لدينا ٩ سنوات لتجهيز كل ما يمكن تجهيزه.. ونحن بدورنا كإعلاميين ومواطنين سنسخر أنفسنا لخدمة مملكتنا في كل ما تطلبه المرحلة..

* سيدي ولي العهد الملهم.. يقودنا بشكل يعزز لدينا الفخر بالانتماء والولاء لأنه يريد أن يكون كل من يعيش على أرض هذه المملكة يمتلك أجود معيشة يتطلبها الحاضر والمستقبل.. وما الرياضة إلا باباً من الأبواب. * إن التفوق السعودي باستضافة أكبر المحافل الرياضية كالملاكمة والفورمولا1 و E ورالي داكار والمصارعة الحرة والغولف وغيرها الكثير، ماهو إلا دلالة على متانة وقوة السعودية في كل مجالاتها.

* لا أعلم أي صبر سنتحمله حتى لحظة افتتاح كأس العالم ٢٠٣٤ .. ومن هنا حتى ذلك الوقت.. استمتعوا بقوة وعزة هذا البلد.* في أحد البرامج قال أحد الزملاء إن حصول ‫سالم الدوسري‬ على أفضلية لاعب السنة هو (منطق) .. بينما ذكرت أنه (عدالة) يجب أن تتحقق.. سالم لاعب موهبة، قدم نفسه مع ناديه ومنتخبه بصورة لافتة حتى استحق جائزة أفضل لاعب في آسيا.. نهنئ أنفسنا بهذا الإنجاز للاعب يستحقه وكان الأجدر به.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: OKAZ_ONLINE »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALMOWATENNET: السعودية المرشح الوحيد لاستضافة كأس العالم 2034 | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةالسعودية المرشح الوحيد لاستضافة كأس العالم 2034 كشفت تقارير إعلامية عن أن السعودية هي البلد الوحيد المرشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 وذلك بعد انتهاء

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: فوز السعودية باستضافة كأس العالم 2034 انتصار جديد لأكبر قوة رياضية عالميةفوز السعودية باستضافة كأس العالم 2034 انتصار جديد لأكبر قوة رياضية عالمية تستعد السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 بعد انسحاب أستراليا، وهو الأمر الذي يعد

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: السعودية أول بلد تنظم كأس العالم بمفردها وبمشاركة 48 منتخبًا | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةالسعودية أول بلد تنظم كأس العالم بمفردها وبمشاركة 48 منتخبًا أصبحت السعودية أول بلد في تاريخ كأس العالم تنظم البطولة بمفردها وبمشاركة 48 منتخبًا، بعد فوزها

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: استضافة السعودية لـ كأس العالم 2034 بمثابة هدية للفيفا | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةاستضافة السعودية لـ كأس العالم 2034 بمثابة هدية للفيفا فازت السعودية باستضافة كأس العالم 2034، فيما اعتبر الكثيرون أن هذه الخطوة ستعمل على تسريع اندفاع

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: محمد بن زايد: تمنياتي بنجاح السعودية في تنظيم كأس العالم 2034 | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةمحمد بن زايد: تمنياتي بنجاح السعودية في تنظيم كأس العالم 2034 عبر رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد عن سعادته باستضافة السعودية بطولة كأس العالم 2034 لكرة القدم.

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: المسحل : ملفنا للمونديال منفردا .. و١٢٥ اتحادا مؤيديهاستكون السعودية 'جاهزة' لكل الاحتمالات بشأن توقيت استضافة كأس العالم لكرة القدم 2034،

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕