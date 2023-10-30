قيادي بحماس: كنا ننتظر الكثير من حزب الله ومندهشون من موقف السلطة

قال موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إنهم كانوا ينتظرون الكثير من جماعة حزب الله اللبنانية، معربا في الوقت ذاته عن اندهاشه من موقف السلطة الفلسطينية برام الله.

وفي سؤال حول توقعات حماس من حزب الله، قال:"نحن نعتمد على أنفسنا، وندعو كل الأصدقاء أن يشاركنا في هذه المواجهة، ولكننا لا نستطيع أن نقف كقضاة ونحن في حرب أمام عدو شرس جبار ومتغطرس وإرهابي بكل معنى الكلمة، ثم نحكم على الآخرين".

وأضاف:"بالتأكيد الناس كانوا يتوقعون الكثير من حلفائنا في هذه المعركة ومن أهلنا في الضفة الغربية، ونحن حين نطلب مساعدة من هذا أو ذاك، يقول لنا أين إخوانكم في السلطة والضفة؟". وقال:"الكثير ممن أتواصل معهم من جهات أجنبية للمساعدة يقولون إنهم يتكلمون مع جهات عربية وبينهم من السلطة الفلسطينية يشجعون على إخراج حماس من المشهد، ولكن لا يستطيعون الحديث عن هذا أمام الجمهور لأنه يرفضه". headtopics.com

ورأى أن إعادة إسرائيل الإنترنت إلى القطاع بعد قطعه ليلة الجمعة، يمثل"إشارة" إلى جهود التفاوض حول المحتجزين الإسرائيليين في غزة والأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل..". ولفت إلى الانقسام الحاصل بين عائلات المحتجزين الإسرائيليين والحكومة، ما شكل ضغوطًا أدت إلى انقسام مجلس الوزراء المصغر حول السياسات والخطابات المتبعة.

وعن زيارة وفد من حماس إلى موسكو قبل أيام، قال أبو مرزوق إن"روسيا تقدم على المستوى الدولي الكثير من الخدمات، والرئيس فلاديمير بوتين أمر بتقديم الكثير من المساعدات، وجرى حديث مباشر حول تكوين كتلة وازنة بمواجهة الكتلة الغربية التي تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني". headtopics.com

والخميس، أكدت الخارجية الروسية، وصول وفد من حركة"حماس" إلى موسكو، استدعت عقبها وزارة الخارجية الإسرائيلية، سفير روسيا لديها، أناتولي فيكتوروف، احتجاجا على الزيارة.

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