قيادي في حماس يفتح النار على السلطة الفلسطينية.. وينتقد موقف حزب الله من الحرب على غزة

السلطة الفلسطينية في رام الله، مبديا اندهاشه من الموقف المخزي لها في التعاطي مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على حد وصفه.

وقال أبو مرزوق في لقاء مع قناة الجزيرة مباشر، الأحد أن هناك أصواتا جيدة بين مسؤولي السلطة، لكن بقية الأصوات تدّعي كثيرا مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأجانب أبلغوه بأن أعضاء فيكما انتقد أبو مرزوق دور حزب الله في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في غزة قائلا: " كنا ننتظر الكثير من الحلفاء، بما فيهم حزب الله وذلك ردا عما إذا كانوا يتوقعون دورا أكبر من جهات أخرى مثل جماعة

ودعا أبو مرزوق الجميع إلى المشاركة بالقدر الذي يمكنهم وليس بالقدر الذي تأمله المقاومة مؤكدا أنه ليس معنيا في الوقت الحالي بتناول سلبيات الأطراف المختلفة. كما تحدث القيادي في حماس عن الدور المصري قائلا: لا يجوز أن تبقى مصر متفرجا وتكتفي بالمناشدة لإدخال المساعدات لغزة.وأكد أن مصر قادرة على إدخال المساعدات من وقود ودواء وغذاء إلى قطاع غزة وإخراج الجرحى من القطاع ونقلهم إلى المستشفيات المصرية للعلاج. headtopics.com

وأشار عضو المكتب السياسي لحركة حماس إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها القاهرة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وكذلك موقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء. وفي حديثه عن عملية طوفان الأقصى قال أبو مرزوق إن القادة الذين خططوا للعملية فوجئوا بانكسار الجيش الإسرائيلي في خمس ساعات، ولو علموا ذلك لكانوا دفعوا بثلاثين ألف مقاتل بدلا من بضع مئات فقط، ولوصل هؤلاء الآلاف إلى تل أبيب وحيفا ويافا.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخشى مواجهة المقاومة الفلسطينية، وما يقوم به من قصف للمدنيين هو إجرام يجب أن يتوقف مؤكدا أن المقاومة هي من تهاجم مواقع جيش الاحتلال في زيكيم وتتصدى لهجماته داخل قطاع غزة. headtopics.com

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