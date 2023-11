قورتولموش يدعو 'البرلمانية الآسيوية' للإسهام بإحلال السلام في الشرق الأوسط

وأصبحت تركيا عضوة في الجمعية البرلمانية الآسيوية عام 2000، حيث تهدف الجمعية إلى زيادة التعاون لتحقيق السلام والاستقرار وفي القضايا الاقتصادية والمجالات الاجتماعية والثقافية في دولها، وتقديم حلول برلمانية للمشاكل الإقليمية.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلقت حركة"حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية"طوفان الأقصى"، ردا على"اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية"السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

