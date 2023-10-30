قوة الرد السريع للبحرية الأميركية تتحرك باتجاه شرق المتوسط

كشفت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، أن قوة الرد السريع التابعة للبحرية الأميركية تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط، وسط مخاوف من اتساع نطاق الحرب في غزة إلى صراع إقليمي.

ونقل المصدر عن مسؤولين أميركيين قولهما إن الوحدة الاستكشافية الـ26 لمشاة البحرية، على متن السفينة الهجومية "يو إس إس باتان"، كانت تعمل في مياه، الثلاثاء، إنه سيكون "من غير الحكمة" عدم التخطيط لإجلاء محتمل للمواطنين الأميركيين من الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل ولبنان، حيث يفتح حزب الله جبهة اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي.

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قوة رد سريع أمريكية تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةقوة رد سريع أمريكية تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط أفادت شبكة 'سي إن إن' نقلًا عن مصادر أمريكية بأن قوة رد سريع تابعة لمشاة البحرية الأمريكية تتحرك باتجاه شرق اقرأ أكثر ⮕

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