قوات الاحتلال تقتحم قرى وبلدات بالضفة الغربية وتعتقل عشرات الفلسطينيين

اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم، عدة قرى وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت عشرات الفلسطينيين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اعتقلت 10 فلسطينيين بينهم فتاة من محافظة رام الله والبيرة.وقالت الوكالة:" إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون واعتقلت أحد سكانها، كما اقتحمت قرية دير أبو مشعل غرب رام الله واعتقلت فتاة بعد مداهمة منزل ذويها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد شرق رام الله واعتقلت 7 شبان، كما اعتقلت شابًا من أهالي قرية المزرعة الشرقية شمال شرق رام الله".كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في بلدة بيتونيا غربًا، واقتحمت قرية جفنا شمال رام الله. headtopics.com

واعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني طفلاً من مخيم شعفاط شمال شرق القدس، وفلسطينيًا من العيزرية جنوب شرق القدس.وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة من مدينة نابلس، وداهمت عددًا من المنازل، وقامت بتفتيشها، واعتقلت سبعة من أهاليها.

وفي وقت سابق من اليوم استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر بجروح خطيرة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلاً عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين بأكثر من 100 مركبة عسكرية من عدة محاور برفقة جرافتين عسكريتين.اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم، عدة قرى وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت عشرات الفلسطينيين. headtopics.com

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اعتقلت 10 فلسطينيين بينهم فتاة من محافظة رام الله والبيرة.وقالت الوكالة:" إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون واعتقلت أحد سكانها، كما اقتحمت قرية دير أبو مشعل غرب رام الله واعتقلت فتاة بعد مداهمة منزل ذويها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد شرق رام الله واعتقلت 7 شبان، كما اعتقلت شابًا من أهالي قرية المزرعة الشرقية شمال شرق رام الله".كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في بلدة بيتونيا غربًا، واقتحمت قرية جفنا شمال رام الله. headtopics.com

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: twasulnews »

بينهم فتاة وطفل.. قوات الاحتلال تعتقل عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربيةبينهم فتاة وطفل.. قوات الاحتلال تعتقل عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية اقرأ أكثر ⮕

اشتباكات عنيفة في جنين بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي المدينة (فيديو)اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأحد عدة أحياء في مدينة جنين بالضفة الغربية، فيما دوت صفارات الإنذار وسط اشتباكات مسلحة عنيفة. اقرأ أكثر ⮕

الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف جرائم الاحتلال ومستوطنيهطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بتدخل دولي عاجل لوقف الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين. اقرأ أكثر ⮕

سوليفان لـCNN: نتنياهو مسؤول عن وقف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربيةأفادت صحيفة هاآرتس أن مستوطنًا إسرائيليًا أطلق النار على مدني فلسطيني في الضفة الغربية وقتله. يأتي ذلك بعد أن حرص الرئيس الأمريكي جو بايدن على تحذير نتنياهو من المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، قائلاً إن 'ذلك يجب أن يتوقف'. اقرأ أكثر ⮕

فرنسا تدين هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربيةدانت فرنسا أعمال العنف غير المقبولة التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. اقرأ أكثر ⮕

بينهم طفل.. الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين في الضفة الغربيةالاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين في الضفة الغربية بينهم طفل اقرأ أكثر ⮕