قنابل إسفنجية.. سلاح جديد يتأهب لصد جحيم أنفاق غزة

فيما تتسارع التحضيرات بين صفوف القوات الإسرائيلية لتنفيذ هجوم بري على قطاع غزة خلال الأيام المقبلة، يبدو أن الجيش الإسرائيلي بدأ يراكم مخزونه من"القنابل الإسفنجية"، والتي وصفت بأنها المعضلة الأصعب في الصراع.فكيف تعمل تلك القنابل؟

وتعمل تلك القنابل التي يتوقع أن تمنع وقوع جنود إسرائيليين في كمين ما تحت الأرض، أثناء تقدمهم داخل شبكة الأنفاق التي توصف بمترو غزة، عبر تفجير سائل أو رغوة، تتمدد وتتضخم ثم تصبح صلبة كما يحصل مع الإسفنج التي"تنفلش" ما أن تمتص الماء.

إذ تحتوي القنبلة على حاجز معدني يفصل بين سائلين، وبمجرد إزالة هذا الحاجز، بعد أن يقوم الجندي بوضع"القنبلة" أو رميها، تمتزج المركبات، وفق ما نقلت صحيفة التلغراف. وسبق للقوات الإسرائيلية أن تدربت عليها عام 2021، حين أقام الجيش"نظام أنفاق وهميا" في قاعدة تسيليم العسكرية بالقرب من الحدود مع غزة.إلى ذلك، بدأ الجيش الإسرائيلي باختبار قنابل كيميائية، لا تحتوي على متفجرات، لكنها تستخدم لسد الفجوات أو مداخل الأنفاق التي قد يخرج منها المقاتلون. headtopics.com

كما قد تستخدم إسرائيل أيضًا الروبوتات للمساعدة في تمشيط الأنفاق قبل الانطلاق في التنقل داخلها. على أن يتم التحكم في بعض تلك الروبوتات عن طريق الأسلاك أو عن بعد عبر الموجات اللاسلكية. ويمكن كذلك استخدام طائرات صغيرة بدون طيار للاستطلاع، تحمل براحة اليد، لكنها قد تعاني مشكلات أيضا كما الربوتات في إيصال الإشارات.

إلا أن الجيش الإسرائيلي لم يعلق أبدا على استخدام ما يسمى"القنابل الإسفنجية"، أو غيرها من الأسلحة أو الأساليب التي سيستعملها.فيما أكد العديد من الخبراء أن عملية اجتياح غزة ستتحول إلى حرب شوارع، تلعب فيها الأنفاق دوراً كبيراً. headtopics.com

وفي السياق، اعتبر جون سبنسر، وهو رائد أميركي سابق يرأس"دراسات الحرب الحضرية في معهد الحرب الحديثة في ويست بوينت"، أن القتال تحت الأرض أشبه بالقتال تحت الماء منه بالمواجهات بين المباني".

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