قطر والأردن يبحثان الجهود المشتركة لوقف إطلاق النار في غزة

بحثت وأخي الملك عبدالله الثاني ابن الحسين تطورات الأوضاع في غزة، وجهودنا الدبلوماسية المشتركة للدفع بوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين وفتح الممرات الآمنة لتقديم كافة المساعدات الإنسانية اللازمة.واعتبر أن"الحل العسكري أو الأمني للقضية الفلسطينية لن ينجح، وأن المطلوب هو حل سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين"، مجددا"رفض المملكة لمحاولات التهجير القسري لسكان قطاع غزة أو نزوحهم".

في شأن ذي صلة التقى العاهل الأردني، في جولة خليجية شملت دول الإمارات وقطر والبحرين، مع نظيره البحريني حمد بن عيسى في العاصمة المنامة. الملكان أكدا على"ضرورة وقف الحرب والعمل نحو هدنة إنسانية في غزة" التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول المنصرم.وتستمر الجهود العربية في وقف إطلاق النار في القطاع المحاصر، لكن دون نتيجة فعلية حتى الآن، بالتزامن مع رفض الاحتلال لهذه الهدنة التي تعتبرها"خسارة" أمام حماس.

ويعيش سكان غزة حصارا خانقا، إذ باتوا يواجهون غلاء الأسعار بالمواد الأساسية إضافة إلى فقدانها وشحة كمياتها، في ظل المساعدات الأممية الخجولة التي تدخل من معبر رفح مع مصر. وارتكب الاحتلال الاسرائيلي عشرات المجازر بالعائلات الفلسطينية، كان آخرها في مخيم جباليا المكتظ بالسكان، مسفراً عن 400 شهيد وجريح مع اقتراب عدد الشهداء الفلسطينيين منذ شن العدوان لـ 9 آلاف.

