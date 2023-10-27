قطر منفتحة على النظر بوجود حماس على أراضيها.. مسؤول يكشف

وقال اليوم الجمعة، إن الدوحة أبلغت الولايات المتحدة بأنها منفتحة على إعادة النظر في وجود الحركة الفلسطينية على أراضيها بمجرد حل أزمةكما ذكر المسؤول أنه تم التوصل إلى هذا التفاهم خلال اجتماع بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال زيارة بلينكن للدوحة في وقت سابق من هذا الشهر، وفق ما أفادت رويترز.

وكان بلينكن طلب دعم الدوحة في إطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى حماس، ومنع تصاعد الحرب مع إسرائيل إلى صراع إقليمي.يشار إلى أن دور قطر برز بشكل كبير خلال الصراع الذي تفجر يوم السابع من أكتوبر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، لأنها تستضيف منذ عام 2012 المكتب السياسي لحماس.

كما أن الدوحة ضخت مئات الملايين من الدولارات من المساعدات إلى غزة، على مدى السنوات الماضية من أجل إعادة إعمار القطاع في كل مرة كانت تشتعل المواجهات بين الفصائل والجيش الإسرائيلي.ولكن نظراً للأثر الكبير الذي خلفه الهجوم المباغت الذي نفذته حماس، في العواصم الغربية الحليفة لإسرائيل لاسيما واشنطن، بدأت قطر مؤخرا تواجه أسئلة واستفسارات بشأن استمرارها في استضافة القيادة السياسية لحماس في الدوحة، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية. headtopics.com

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