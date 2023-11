قطاع البنوك يدفع الأسهم السعودية فوق مستويات 10800 نقطة .. والسيولة عند 8.4 مليار ريال

وكان الأعلى تداولا قطاع "النقل" بنحو 26 في المائة بقيمة 2.1 مليار ريال، يليه "البنوك" 20 في المائة، ما يمثل 1.7 مليار ريال، وحل ثالثا "المواد الأساسية" 10 في المائة بنحو 890 مليون ريال.تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "سال" بنحو 25.09 في المائة ليبلغ 132.60 ريال، يليه "أنابيب" بـ9.98 في المائة ليصل إلى 105.80 ريال، وحل ثالثا سهم "أنابيب السعودية" 7.81 في المائة، حيث أغلق عند 35.90 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم "سال" بقيمة 2.1 مليار ريال، يليه مصرف الراجحي بنحو 542 مليون ريال، وحل ثالثا "أرامكو السعودية" بـ464 مليون ريال.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALEQTISADIAH »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALARABIYA: الميزانية السعودية تسجل 258.5 مليار ريال إيرادات في الربع الثالث 2023سجلت الميزانية السعودية إجمالي إيرادات بنحو 258.5 مليار ريال في الربع الثالث من 2023، مقابل إجمالي مصروفات بنحو 294.3 مليار ريال، ليقف العجز عند نحو 35.77

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕

OKAZ_ONLINE: الأسهم تربح 124 نقطة.. المؤشر فوق 10,814الأسهم تربح 124 نقطة.. المؤشر فوق 10,814

مصدر: OKAZ_online | اقرأ أكثر ⮕

ALEQTISADIAH: ميزانية الربع الثالث .. إيرادات 258 مليار ريال ومصروفات 294 مليارا وعجز 35 ملياراأعلنت وزارة المالية ميزانية السعودية خلال الربع الثالث 2023 حيث بلغت الإيرادات 258 مليار ريال ، فيما تجاوزت المصروفات 294 مليار ريال، وبعجز 35 مليار ريال.

مصدر: aleqtisadiah | اقرأ أكثر ⮕

ALEQTISADIAH: الأرباح الشهرية للبنوك العاملة في السعودية تتجاوز 7 مليارات ريال لثاني مرة تاريخياارتفعت أرباح البنوك العاملة في المملكة 'سعودية وأجنبية' 13.7 في المائة، خلال تسعة أشهر من العام الجاري، لتبلغ 58.2 مليار ريال، مقابل 51.2 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

مصدر: aleqtisadiah | اقرأ أكثر ⮕

SABQORG: سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10690 نقطةسبق .. التفاصيل وأكثر

مصدر: sabqorg | اقرأ أكثر ⮕

ALEQTISADIAH: بعد ارتفاعها 53 % .. الإيرادات غير النفطية تغطي 38 % من الإنفاق الحكوميارتفعت الإيرادات غير النفطية في الميزانية السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري 53 في المائة، لتبلغ 111.5 مليار ريال مقابل 72.8 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

مصدر: aleqtisadiah | اقرأ أكثر ⮕