قصف الاحتلال يترك عشرات الشهداء والجرحى بمناطق متفرقة من غزة

واستهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلًا لعائلة "فطاير" في الزوايدة وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 11 مواطنًا، أغلبهم نساء وأطفال. كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "نوفل" بجوار محطة أبو قمر بمخيم جباليا، شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين، إضافة إلى عدد من المصابين.واستُشهد ثلاثة مواطنين في قصف مركبة، جنوب مدينة غزة. واشتد القصف المدفعي المكثف في محيط مدينة الشيخ زايد وقليبو شمال غزة، دون أن يبلغ عن شهداء أو جرحى.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات مكثفة على حي تل الهوا غرب غزة، الذي يتعرض يوميًا لقصف متواصل للمباني السكنية والمحلات التجارية.وأعلنت مصادر طبية في المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا، شمال غزة، عن وصول عشرات الشهداء والجرحى، جراء القصف المتواصل على مخيمي البريج والنصيرات، ومنطقة الزوايدة.

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