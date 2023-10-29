قصف مواقع للقوات الأمريكية في سوريا.. ومقاتلة ترد بغارة على البوكمال

وفي الوقت ذاته، قالت وسائل إعلام سورية، إن انفجارات دوت في القاعدة الأمريكية، المتواجدة بحقل العمر النفطي، شمال شرقي دير الزور.وكانت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، كشفت أن"19 عنصرا من أفراد الخدمة الأمريكية، المتمركزين في العراق وسوريا، شخصوا بإصابات دماغية"، بعد الهجمات التي تبنتها"المقاومة الإسلامية" في العراق خلال الأسبوع الماضي.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، قد أكدت في بيان، أن"21 عنصرا من الجيش الأمريكي أصيبوا بجروح طفيفة" جراء الهجمات بالصواريخ والطائرات بدون طيار التي وقعت يومي 17 و18 من الشهر الجاري.وسلطت "بوليتيكو" الضوء على"إصابات الدماغ"، والمخاطر التي يتعرض لها المئات من القوات الأمريكية في القواعد في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وفق موقع قناة"الحرة" الأمريكية.

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