قصف أمريكي لمواقع إيرانية بسوريا.. حرب إسرائيل بغزة تتوسع؟

وبينما تجدد إسرائيل اتهاماتها لحماس باتخاذ المدنيين ذروعا بشرية وتدعوهم للنزوح إلى الجنوب يشكك الفلسطينيون في وجود أماكن آمنة في كامل أرجاء القطاع وأمام هذه التطورات داخل القطاع إضافة إلى ما تشهده المنطقة من استهدافات متبادلة بين واشنطن وحلفاء طهران في المنطقة تطرح المزيد من التساؤلات حول إمكانية توسع رقعة الصراع

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن"القوات البرية ستوسع نشاطها البري" هذه الليلة في قطاع غزة، بالتزامن مع الضربات الجوية المكثفة التي تستهدف القطاع.كشف مصدر مصري مطلع أنه بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ الذي سقط اليوم الجمعة على مدينة طابا مخلفا 6 إصابات وخسائر مادية كبيرة، فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها.أفادت القناة 13 الإسرائيلية، أن قوات الجيش تنفذ مناورة برية"خطيرة" لجمع المعلومات الاستخبارية وقامت بتقدم بري محدود على الحدود مع قطاع غزة.

تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق في حوار مع قناة RT إن المحتجزين المدنيين لدينا موقوفون بسبب جنسيتهم الإسرائيلية، مشيرا إلى أنهم من حملة الجنسية المزدوجة.أعلنت وسائل الإعلام المصرية وصول لجنة تحقيق من القوات المسلحة المصرية إلى موقع سقوط صاروخ على مبنى للإسعاف في مدينة طابا. headtopics.com

عجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو لإصابة مباشرة لأحد المباني في تل أبيب والأضرار التي لحقت به، عقب إطلاق كتائب القسام رشقة صاروخية على المدينة.كان يسافر بهوية منتحلة، وتفاجأ أثناء عودته إلى مكان إقامته بفندق"ذا ديبلومات" بمنطقة سليمة في مالطا، بأحدهم يناديه باسمه الحقيقي، استدار تلقائيا، فانطلق الرصاص وأصابه في مقتل.علق البرلماني المصري والكاتب الصحفي مصطفى بكري على بيان المتحدث العسكري المصري، بأن هناك طائرة مجهولة سقطت بجوار وحدة الإسعاف في مدينة طابا.

نشر موقع"Global Firepower" المتخصص في الشؤون العسكرية التصنيف السنوي لأقوى الجيوش في العالم لعام 2023، وتصدرت مصر التصنيف كأقوى جيش عربي.الخارجية المصرية تصدر بيانا باسم الدول العربية حول الأوضاع في غزة headtopics.com

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ماذا طلبت الولايات المتحدة من إسرائيل قبل الغزو البري؟أفادت شبكة ABC news نقلا عن مسؤول أمريكي بأن إدارة الرئيس جو بايدن، طلبت من إسرائيل السماح للولايات المتحدة بنشر قواتها قبل أن تشن إسرائيل عملية برية على قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

الجمعية العامة أمام اختبار أردني يطالب ﺑ«هدنة إنسانية» في غزةبعد فشل مجلس الأمن بإقرار 4 مشاريع لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس، تعرض المجموعة العربية اليوم مشروعاً غير مُلزم أمام الجمعية العامة يطالب ﺑ«هدنة إنسانية» بغزة. اقرأ أكثر ⮕

بعد انتخاب رئيسه الجديد.. 'النواب الأميركي' يتبنى قرارا دعما لإسرائيلقالت شبكة (سي.إن.إن) إن مجلس النواب الأميركي اعتمد، الأربعاء، مشروع قرار يدعم إسرائيل في حربها بغزة إثر نتخاب رئيسه الجديد مايك جونسون.وبلغ عدد الأصوات الم اقرأ أكثر ⮕

مقتل 17 فلسطينيا أغلبهم أطفال في قصف إسرائيلي لمنزل بغزةأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، فجر الخميس، بمقتل 17 فلسطينيا أغلبهم من الأطفال وإصابة آخرين، الليلة، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

إيران: ما تفعله إسرائيل في غزة 'إبادة جماعية'اتهمت إيران إسرائيل بتنفيذ 'إبادة جماعية' بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، بينما يواصل فيه الجيش الإسرائيلي حملة قصف مكثفة على القطاع بدأت في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر الجاري. اقرأ أكثر ⮕

'سرايا القدس': قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية ردا على استهداف إسرائيل للمدنيين في قطاع غزةأعلنت 'سرايا القدس' مساء يوم الأربعاء إطلاق رشقة صاروخية على تل أبيب ردا على قصف إسرائيل للمدنيين في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕