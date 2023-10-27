قصف عنيف وغير مسبوق على غزة وانقطاع الاتصالات والإنترنت (شاهد)

وأشارت مصادر فلسطينية، إلى أن شبكة الإنترنت والهاتف الخلوي، توقف بشكل كامل في القطاع، وفقد الفلسطينيون الاتصالات.

وأشارت المصادر إلى أن الصوات الناجمة عن القصف هائلة وتحدث ارتجاجات كبيرة، في مناطق عديدة بالقطاع وتزامنت مع قصف من الزوراق الإسرائيلية.‫قصف مكثف على قطاع غزة برا وبحرا وجوا هو الأعنف منذ بداية الحرب‬

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