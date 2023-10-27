قصف عنيف وغير مسبوق على غزة وانقطاع الاتصالات والإنترنت

وأشارت مصادر فلسطينية، إلى أن شبكة الإنترنت والهاتف الخلوي، توقف بشكل كامل في القطاع، وفقد الفلسطينيون الاتصالات.

وأشارت مصادر فلسطينية، إلى أن شبكة الإنترنت والهاتف الخلوي، توقف بشكل كامل في القطاع، وفقد الفلسطينيون الاتصالات.

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استشهاد 24 فلسطينياً في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزةاستشهد 24 فلسطينياً وأصيب العشرات، اليوم، في قصف إسرائيلي عنيف استهدف قطاع غزة براً وجواً وبحراً. اقرأ أكثر ⮕

طفل فلسطيني يبكي بحرقة بعد قصف إسرائيلي على مبان سكنية في غزة'يا ريته حلم!'.. طفل فلسـطيني يبكي بحرقة بعد قصف إسرائيلي عنيف على مبان سكنية في قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕

خريطة تفاعلية.. قصف إسرائيلي جوي ومدفعي والمقاومة تضرب تل أبيبلا يزال يتركز قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي الجوي والمدفعي على محافظة شمال غزة ومدينة غزة، بينما ردّت المقاومة برشقات صاروخية أصابت “تل أبيب الكبرى”، موقِعة إصابات حيث وسّعت دائرة النار. اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي ينفذ الآن هجوما ضخما وعنيفا غير مسبوق على قطاع غزة وأصوات لانفجارت هائلةأفاد مراسل RT في قطاع غزة، بأن الطائرات الإسرائيلية تشن الآن هجوما ضخما وعنيفا على عموم مناطق قطاع غزة، متسببة بانقطاع شبكة الاتصالات عن القطاع. اقرأ أكثر ⮕

'سرايا القدس': قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية ردا على استهداف إسرائيل للمدنيين في قطاع غزةأعلنت 'سرايا القدس' مساء يوم الأربعاء إطلاق رشقة صاروخية على تل أبيب ردا على قصف إسرائيل للمدنيين في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

بالفيديو.. إصابة إسرائيليين إثر قصف مبنى في تل أبيبأفاد مراسلنا، الجمعة، بإصابة 3 إسرائيليين إثر قصف مبنى في تل أبيب بصاروخ أطلق من غزة. اقرأ أكثر ⮕