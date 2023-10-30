قصف بجوار مستشفى القدس بعد طلبات إسرائيلية بإخلائه

الجيش الإسرائيلي يقصف بلدات جنوبي لبنان بالقنابل الحارقة والمضيئة (صور)"مرحبا بكم في نقطة تفتيش إيرز"..

حماس خلف خطوط القوات الإسرائيليةالحرب في يومها الـ24.. استمرار التصعيد واتساع رقعة الغارات الإسرائيلية لتشمل المشافي من جديد

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مدير مستشفى القدس يدعو لتدخل دولي بعد إنذار بإخلائهدعى مدير مستشفى القدس في غزة، يوم الأحد، لضغط دولي لحماية المستشفى بعد انذار إسرائيلي بإخلائه، مؤكدا استحالة إخلائه من المرضى والنازحين. اقرأ أكثر ⮕

الهلال الأحمر الفلسطيني: قررنا عدم إخلاء مستشفى القدس في قطاع غزةصرحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة، أنها اتخذت قرار بعدم إخلاء مستشفى القدس وسط غزة، بعد تهديدات الجيش الإسرائيلي بقصفه والغارات المستمرة بجوار المستشفى. اقرأ أكثر ⮕

حرب غزة: مراسل بي بي سي يصف الوضع بعد أعنف ليلة قصف إسرائيلية على غزةحرب غزة: مراسل بي بي سي يصف الوضع بعد أعنف ليلة قصف إسرائيلية على غزة اقرأ أكثر ⮕

تضرر مستشفى القدس في غزة بعد قصف إسرائيليسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

قصف عنيف يطال محيط مستشفى القدس في غزةأفادت وسائل إعلام تابعة لحركة 'حماس'، فجر الإثنين، بأن أكثر من 25 غارة إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى القدس بتل الهوا غربي غزة. اقرأ أكثر ⮕

قصف إسرائيلي عنيف يستهدف محيط مستشفى القدس غربي غزةسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕