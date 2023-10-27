قصف غير مسبوق على غزة... وتوسيع العملية البرية

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اللافت أن هذا التصعيد العسكري جاء بعدما أفادت مصادر بحصول «تقدم» في المفاوضات لترتيب هدنة لتسهيل الإفراج عن الرهائن.فلسطينيون يقفون فوق أنقاض مبنى دمرته ضربة إسرائيلية في مدينة غزة أمس (أ.ف.ب) في موازاة ذلك، أكد جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض، أن واشنطن ستواصل دعم إسرائيل فيما يتعلق بالقدرات والذخائر، مؤكداً أنها اطلعت على التقارير المتعلقة بعمليات تل أبيب ولن تعلق عليها، وأن أميركا لا تضع خطوطاً حمراء لإسرائيل.
وأعلن المتحدث العسكري في بيان أنه «في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة في حادثي سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة من دون طيار بطابا... وبتحليل وجمع المعلومات أسفرت نتائج التحقيقات بأن عدد 2 طائرة موجهة من دون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال». headtopics.com
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وأجرى وفد مشترك من الاتحاد الأفريقي و«إيغاد»، الأسبوع الماضي، في العاصمة المصرية القاهرة، مشاورات مع الكتل السياسية السودانية للاتفاق على تصور جديد للعملية السياسية لإنهاء الحرب في البلاد.وبدوره، رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، باستئناف المحادثات بين ممثلي الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في مدينة جدة. وقال الأمين العام للمجلس في بيان إن عودة طرفي النزاع بالسودان للمحادثات تؤكد التزامهما الكامل بسيادة البلاد والحفاظ على وحدة مؤسساتها وسلامة أراضيها. headtopics.com
وقالت «الحركة» في بيان وقعه رئيسها عبد العالي حساني إنها «تابعت باستغراب واستنكار شديدين التصريحات الخطيرة لعميد المسجد الكبير بباريس، حول المعركة البطولية، التي أدهشت بها المقاومة الفلسطينية العالم، رداً على جريمة الاحتلال والحصار، وقتل آلاف الأبرياء والانتهاكات المتكررة لمقدسات الأمة، وعلى رأسها بيت المقدس».