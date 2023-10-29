قصف عنيف يطال محيط مستشفى القدس في غزة

أفادت وسائل إعلام تابعة لحركة "حماس"، فجر الإثنين، بأن أكثر من 25 غارة إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى القدس بتل الهوا غربي غزة.

وفي وسط القطاع، قصفت طائرات إسرائيلية منزلا في منطقة الزوايدة، ما أدى لوفاة عدد من الأشخاص وإصابة العشرات، تم نقلهم إلى مستشفى شهداءوفي وسط القطاع، قصفت طائرات إسرائيلية منزلا في منطقة الزوايدة، ما أدى لوفاة عدد من الأشخاص وإصابة العشرات، تم نقلهم إلى مستشفى شهداء

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: skynewsarabia »

قصف إسرائيلي مكثف على غزة في ساعات المساء يتركز في محيط مستشفى القدس (فيديو)يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف على قطاع غزة من الجو والبر والبحر، مستهدفا عددا كبيرا من منازل المواطنين، كما ركز الجيش قصفه على محيط مستشفى القدس الذي هدد بقصفه مجددا اليوم. اقرأ أكثر ⮕

قصف إسرائيلي مكثف يتركز في محيط مستشفى القدس بغزةيواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه المكثف على قطاع غزة من الجو والبر والبحر، مستهدفا عددا كبيرا من منازل المواطنين، كما ركز الجيش قصفه على محيط مستشفى القدس الذي هدد بقصفه مجددا... اقرأ أكثر ⮕

شهود: غارات إسرائيلية عنيفة وأحزمة نارية ضخمة الآن تستهدف محيط مستشفى القدساستهدفت طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي محيط مستشفى القدس بحي تل الهوى وسط غزة، بأكثر من 25 غارة و'أحزمة نارية' عنيفة وضخمة، ولا تزال تطلق قنابل مضيئة نحوه. اقرأ أكثر ⮕

قصف إسرائيلي على محيط مستشفى غسيل الكلى بشمال غزةقال شهود لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف صباح اليوم (السبت) محيط مستشفى غسيل الكلى قرب المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

مفاوضات تعقدت خلف الكواليس.. سر الهجمة العنيفة على غزة'ليلة رعب' بكل ما للكلمة من معنى عاشها قطاع غزة خلال الساعات المنصرمة، مع توسيع إسرائيل لعملياتها البرية وتوغلها شمال القطاع بالتزامن مع قصف جوي وبري عنيف اقرأ أكثر ⮕

الهلال الأحمر الفلسطيني: قررنا عدم إخلاء مستشفى القدس في قطاع غزةصرحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة، أنها اتخذت قرار بعدم إخلاء مستشفى القدس وسط غزة، بعد تهديدات الجيش الإسرائيلي بقصفه والغارات المستمرة بجوار المستشفى. اقرأ أكثر ⮕