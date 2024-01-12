قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 181 الذي صدر في 29 نوفمبر 1947 أقرّ تقسيم فلسطين إلى دولة يهودية كبيرة ودولة عربية أصغر ووضع مدينة القدس كمنطقةٍ منفصلةٍ دولية..الناشر: الدار العربية للعلوم ناشرون ـ بيروت ـ الطبعة الأولى 2017، (358 صفحة من القطع الكبير)





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