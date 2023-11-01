إلى جانب ذلك، صدر له في الرواية:"قبعة بيتهوفن" (2021)، و"حيوات ناقصة" (2018)، و"قبل أن تبرد القهوة" (2016).بترجمة بسام البزاز، تصدر هذه الأيام عن داري"سرد" و"ممدوح عدوان" رواية"أنا الأعلى" للكاتب الباراجواياني أوغستو روا باستوس (1917 - 2005). المقصود بـ"الأعلى" هو خوسيه غاسبار دي فرانثيا الذي حكم باراجواي بقبضة حديدية لما يقرب من ثلاثة عقود بين 1814 و1840.
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